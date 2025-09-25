El 25 de septiembre se celebra en Argentina un evento clave para la fe católica: la aparición de la Virgen de San Nicolás. Esta fecha recuerda el momento en que la Virgen se manifestó ante una fiel y que con el tiempo fue reconocida formalmente por la Iglesia.

La historia comienza en 1983, cuando Gladys Motta, residente de San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, vivió una experiencia que cambió su vida. Mientras rezaba un rosario en su habitación, la Virgen María se le apareció vestida de azul, con el niño Jesús en brazos y un rosario en la mano. Este hecho marcó la primera de varias apariciones que Gladys detalló en un testimonio escrito.

Gladys Motta y el inicio de la fe

Gladys relató que nunca había tenido experiencias similares y que antes de la aparición, el rosario que colgaba en su habitación se iluminó. La Virgen también acercó el rosario durante la primera manifestación, un gesto que quedó grabado en la memoria de la testigo.

El 22 de mayo de 2016, la Iglesia oficializó estas apariciones mediante un decreto firmado por Monseñor Héctor Cardelli, obispo de San Nicolás. Sin embargo, la devoción y la importancia de esta figura religiosa ya se habían establecido con anterioridad, movilizando a miles de fieles hacia la ciudad santafesina.

Un ejemplo destacado de esta devoción tuvo lugar en 2013, cuando se conmemoraron 30 años de la primera aparición. En esa ocasión, aproximadamente 500.000 personas se congregaron en San Nicolás de los Arroyos para participar de una emotiva celebración en honor a la Virgen.

Para quienes buscan invocar su ayuda, existe una oración de consagración a la Virgen de San Nicolás que expresa un deseo profundo de protección y guía espiritual. La oración dice:

“¡Oh Madre, quiero consagrarme a ti!Virgen María, hoy consagro mi vida a tisiento necesidad constante de tu presencia en mi vida.Para que me protejas, me guíes y me consueles.Sé que en tí mi alma encontrará reposoy la angustia en mí no entrará.Mi derrota se convertirá en victoriami fatiga en ti fortaleza es.Amén.”

Esta fecha y su historia siguen generando gran movilización entre los fieles católicos, quienes encuentran en la Virgen de San Nicolás un símbolo de fe, esperanza y consuelo.