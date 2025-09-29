Lionel tiene que viajar al Garrahan y necesita de la ayuda de todos

Lionel es neuquino, tiene 2 años y nació con una cardiopatía congénita compleja. A pesar de su corta edad ya superó dos cirugías, una de las cuales fue muy complicada. Luego de realizarse en mayo estudios en el Hospital Pediátrico Garrahan, debe afrontar otro viaje más, en esta ocasión para que le puedan hacer una hemodinamia.

Maximiliano Videla, padre del pequeño, explicó que luego de esa intervención el equipo médico va a evaluar realizar una tercera cirugía. En caso de efectuarse, sería la más compleja y el post operatorio, complicado.

La familia cuenta con obra social, pero la cobertura para el viaje y la estadía en Capital Federal es para Lionel y un acompañante. Maximiliano explicó que con su pareja son “muy unidos, y además viajamos con nuestra otra hija que tiene cuatro años y con los abuelos, que quieren viajar para cuidar a la nena”. Es por eso que decidieron armar una colecta solidaria para poder efectuar el viaje de toda la familia.

“Lionel lleva ese nombre porque nos enteramos que venía justo el mismo día que debutó argentina en el mundial de 2022, y cuando ve una pelota de fútbol se vuelve loco, tenemos que esconderlas para que no se agite mucho” contó orgulloso su papá.

Las colaboraciones se reciben en el alias lioelcampeon (sin mayúsculas ni tildes) y los que estén interesados también pueden comunicarse al 299 473 2217 y 299 655 2830, números de Maximiliano y Solange, los padres del pequeño.