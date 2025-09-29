Neuquén modernizó su flota sanitaria con ambulancias y utilitarios nuevos

La provincia del Neuquén concretó la incorporación de 110 vehículos cero kilómetro para fortalecer el sistema de Salud pública. La medida se logró a partir de una política de ahorro en gastos innecesarios, reducción de la planta política y una administración responsable de los recursos, informaron desde Gobierno.

Con la entrega de 15 ambulancias en los últimos días, se completó la renovación total de la flota sanitaria provincial. En lo que va del 2025 se sumaron 58 unidades nuevas, más del doble de las entregadas en 2022 y 2023 juntos, lo que marca un fuerte impulso a la modernización del parque automotor.

La nueva partida incluye 13 furgones clase A, equipados con tecnología de última generación para traslados médicos especializados. Estas unidades serán distribuidas en localidades como Cutral Co, Rincón de los Sauces, Villa La Angostura y Junín de los Andes, entre otras, garantizando cobertura en diferentes puntos del territorio.

El plan también contempla 2 ambulancias 4x4 destinadas a Tricao Malal y El Huecú, adaptadas a caminos rurales y condiciones climáticas adversas. Con estas unidades todo terreno, se asegura la llegada de la atención de emergencias médicas a zonas de difícil acceso en la cordillera y áreas rurales.

El hospital Bouquet Roldán, en la ciudad de Neuquén, recibirá uno de los furgones clase A para reforzar su capacidad operativa. A su vez, se evalúa el destino final de un vehículo adicional que será asignado próximamente por las autoridades sanitarias de la provincia.

Estas unidades se suman a las 21 ambulancias ya entregadas este año, además de 22 utilitarios y pick ups. En 2024 se habían incorporado 31 ambulancias y 21 camionetas.