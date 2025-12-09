Tras una noche de ascenso y una intensa jornada de enfriamiento, brigadistas del SPLIF El Bolsón, bomberos voluntarios y organismos de respuesta lograron extinguir el incendio que se había iniciado en el refugio Motoco, dentro del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE). Aunque las pérdidas estructurales fueron totales, la rápida intervención impidió que las llamas avanzaran hacia otros sectores.

El siniestro se declaró el domingo y fue detectado por la encargada del refugio, quien dio aviso inmediato a las autoridades. Gracias a esa alerta temprana, el fuego se contuvo en el área del refugio y solo afectó algunos árboles nativos de los alrededores, evitando un daño mayor en la reserva.

El operativo contó con el apoyo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que aportó un helicóptero para trasladar equipamiento y brigadistas en una zona de difícil acceso. También participaron la Patrulla de Montaña y Protección Civil, en un despliegue coordinado que permitió acelerar las etapas de control y extinción.

Durante la jornada se dispuso el cierre preventivo total del Circuito Valle del Motoco para garantizar la seguridad y facilitar las tareas de los equipos. Actualmente se mantienen recorridas para detectar y enfriar posibles puntos calientes, asegurando la zona en un contexto de alta sensibilidad ambiental.

Las autoridades recordaron que está prohibido hacer fuego en áreas naturales protegidas y remarcaron la importancia de avisar de inmediato al 103 ante cualquier columna de humo, para garantizar una respuesta rápida y coordinada.