El brutal homicidio ocurrido el domingo por la noche en el asentamiento 2 de Agosto, en la zona de Costa Norte de Cipolletti, ya tiene confirmada la identidad de la víctima: se trata de Agustín Troncoso, un neuquino de 26 años que murió tras recibir varias puñaladas en medio de una reunión que terminó en tragedia.

La Policía trabaja contrarreloj para dar con el presunto autor, quien ya está identificado, mientras otro hombre permanece demorado por su posible participación.

El escenario del crimen vuelve a encender las alarmas en uno de los sectores más calientes de la ciudad. La vivienda donde todo ocurrió había reunido a varias personas en lo que parecía ser un encuentro tranquilo, hasta que una discusión escaló de forma violenta.

Según las primeras reconstrucciones, el agresor tomó un arma blanca y atacó directamente al joven, provocándole heridas punzocortantes letales que no le dieron ninguna oportunidad.

A partir de ese momento, el caos se desató dentro y fuera de la casa. La Policía llegó alertada por un llamado desesperado y rápidamente intervino la Fiscalía de turno, a cargo de Diego Vázquez.

Tomo intervención el personal de la Comisaría 4°, Criminalística y el médico forense trabajaron en el lugar durante horas, rodeados por vecinos que no podían creer el nivel de violencia que había estallado a pocos metros del río.

Aunque aun no se practicó la autopsia, confirmaron que Troncoso tenía varias heridas compatibles con un ataque directo con cuchillo. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca,

Mientras tanto, la investigación no se detiene. Por un lado, el presunto homicida está identificado y es intensamente buscado en distintos puntos del Alto Valle. Por otro, un hombre que estaba en la reunión quedó demorado por su participación y encubrimiento.