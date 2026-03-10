El conductor Mariano Iúdica quedó en el centro de la polémica luego de protagonizar un incómodo episodio con el youtuber Matías Bottero durante su participación en el ciclo Entre dos suculentas. En medio de la entrevista, el conductor reaccionó de forma inesperada ante una pregunta sobre su hijo adoptivo y terminó escupiéndole en la cara al entrevistador, generando un fuerte revuelo en redes sociales.

El momento ocurrió dentro del formato habitual del programa digital que conduce Matías Bottero, inspirado en el segmento Between Two Ferns, creado por Zach Galifianakis. El ciclo se caracteriza por su humor ácido y por preguntas incómodas que buscan descolocar a los invitados. Sin embargo, lo que comenzó como parte del juego terminó escalando a un momento de gran tensión.

Todo cambió cuando Matías Bottero lanzó una frase que incomodó de inmediato a Mariano Iúdica. “Tenés un hijo de corazón… ¿No era mejor dejarlo en la calle?”, preguntó el youtuber, provocando un silencio incómodo en el estudio. El conductor, visiblemente molesto, trató de entender si la consulta apuntaba a la felicidad de su hijo dentro de la familia.

La situación se tensó aún más cuando Mariano Iúdica decidió marcar un límite frente a la pregunta. “Si vas a jugar con cosas de padres e hijos así tan fuertes, yo no te voy a avalar ni me voy a reír”, lanzó con firmeza. Incluso fue más allá y agregó con dureza: “Lo cagaría a trompadas”, dejando en claro su malestar por el tono del comentario.

Lejos de retroceder, Matías Bottero redobló la apuesta y lo desafió a hacerlo frente a cámara. En ese contexto, Mariano Iúdica intentó descomprimir la situación con un comentario inesperado y le preguntó al youtuber si quería ver su nueva dentadura. Cuando el conductor se inclinó hacia él, terminó escupiéndole en la cara, lo que generó sorpresa inmediata.

La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se volvió viral en cuestión de horas. El propio Matías Bottero comparó lo ocurrido con el recordado momento en el que Brad Pitt escupió a Zach Galifianakis en el formato original de Between Two Ferns, lo que alimentó aún más el impacto del video que superó el medio millón de reproducciones en apenas un día.

Tras la repercusión, Mariano Iúdica decidió dar su versión en BTV, el programa que conduce Beto Casella por América TV. Allí explicó: “Vos vas sabiendo que es un programa de humor negro que lo hace maravillosamente bien, porque por algo es el número uno de YouTube haciendo ese formato”.

Finalmente, Mariano Iúdica reflexionó sobre lo que vivió durante la entrevista con Matías Bottero y recordó el momento exacto en que reaccionó. “Yo me nublo, y me digo ‘Bueno, ahora vas a hablar de los dientes para que venga así le meto un sopapo’. Es parte del show, pero no sé qué ángel mío de la guarda me mandó la imagen de lo de Brad Pitt”, concluyó.