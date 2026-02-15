El Gimnasio Municipal de Andacollo fue escenario de una jornada inolvidable este fin de semana. El Torneo de Newcom del Alto Neuquén no solo reunió a equipos de toda la región para competir, sino que volvió a demostrar que este deporte es mucho más que puntos y sets: es encuentro, amistad y comunidad.

Desde temprano, la cancha se llenó de pelotas en el aire, mates compartidos y risas. Para quienes integran esta disciplina, el newcom es una excusa perfecta para moverse, mantenerse activos y, sobre todo, construir lazos que trascienden el deporte.

El sábado 14, luego de los primeros cruces, se realizó el acto inaugural. La apertura estuvo a cargo de la directora de Deportes, Melani Escobar, acompañada por el secretario de Juventud, Deportes y Culto, Julián Centeno, y por el vecino organizador Horacio Peralta, uno de los impulsores del evento regional.

Las autoridades destacaron el valor de estos torneos para la integración social y la promoción de la salud activa, en especial en disciplinas que convocan a deportistas de distintas edades.

Pero el momento que quedará grabado en la memoria de todos llegó cuando la música empezó a sonar y el clima de San Valentín se hizo sentir en el gimnasio. En medio de aplausos y sonrisas, se anunció una noticia que desató la emoción general: Roberto Metrailler y Susana Acuña, integrantes del equipo de Las Ovejas, confirmaron que se casarán.

La sorpresa se transformó en un estallido de aplausos, abrazos y felicitaciones. Compañeros y rivales celebraron el anuncio que convirtió a la cancha en una verdadera fiesta del amor. Entre bromas, fotos y emoción, el espíritu del 14 de febrero se mezcló con el del deporte, recordando que en el newcom no solo se suman puntos: se construyen amistades, historias y, a veces, también proyectos de vida.

La jornada cerró con partidos, baile y el eco de una frase que se repitió entre los presentes: en este deporte, siempre se gana algo más que un partido. Y esta vez, el premio fue el más grande de todos: el amor.