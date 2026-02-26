A medida que corren las horas, la tensión se apodera del Congreso de la Nación. Hay al menos 12 detenidos en el ingreso al Congreso de la Nación luego de que activistas saltaran la reja del Palacio Legislativo y se sentaran en las escalinatas en protesta por la modificación de la Ley de Glaciares. Mientras que la policía atacó de forma violenta y detuvo a un camarógrafo que se encontraba trabajando en el lugar.

La protesta por parte de los activistas de Greenpeace se da en el marco del debate que hoy se realiza en el Senado donde se va a votar la modificación de Ley de Glaciares.

A su vez, en medio del operativo de traslado, la Policía Federal también detuvo a un camarógrafo del canal A24. En las imágenes se observa que el trabajador está herido. “Es inentendible e increíble”, expuso con enojo el periodista y conductor Antonio Laje.

Se supo que el Gobierno redefinirá la protección del ambiente periglacial para atraer proyectos vinculados a la megaminiería e hidrocarburos. A su vez, La Libertad Avanza (LLA) pretenderá modificar artículos claves que resguardan la importancia hídrica para brindarle mayor potestad a las provincias sobre sus propios recursos.

El ataque al camarógrafo

Un camarógrafo del canal A24, que cubre los operativos en el Congreso por protestas contra la modificación de la Ley de Glaciares, fue agredido y detenido por personal de la Policía Federal y todo quedó registrado por las cámaras de los diversos medios.

Conforme a la información confirmada por periodistas a la Agencia Noticias Argentinas, la detención de Facundo, camarógrafo de A24, ocurrió en medio de los operativos por las protestas en las afueras del Palacio Legislativo. Durante esos minutos de tensión hubo empujones y hasta tiraron gas pimienta.

En el video captado por colegas del trabajador se registró la agresión que sufrió por parte los agentes, quienes luego del ataque lo detuvieron.

Según el testimonio de la periodista Agustina Binotti, que acompañaba a Tedeschini, el conflicto se desató cuando la Policía Federal Argentina (PFA) ordenó a los trabajadores de prensa retroceder. A pesar de que los equipos estaban cumpliendo con la orden y moviendo trípodes y cámaras, los efectivos avanzaron de forma agresiva.

“Nos tiraron gas pimienta, lo corrieron a palazos, lo tiraron al piso y entre varios se lo llevaron... Estábamos trabajando, no estaba la calle cortada”, relató Binotti al aire de A24.