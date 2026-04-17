Cada 17 de abril se celebra el Día Mundial del Malbec, una fecha en el calendario que resalta las virtudes de este varietal emblema de la Argentina y trasciende las fronteras. Este año, la campaña de la entidad que impulsa la marca Vino Argentino en el mundo busca descontracturar el descorche..

Por qué se celebra el Día Mundial del Malbec cada 17 de abril

Tras una innovadora idea de Domingo Faustino Sarmiento, el 17 de abril de 1853, se presentó un proyecto ante la Cámara de los Representantes para la fundación de la Quinta Agronómica de Mendoza. Esta normativa, que recibió la aprobación en septiembre de ese mismo año, sentó las bases para el cultivo del vino a gran escala en nuestro país.

Retomando ese hito histórico, en 2011, Wines of Argentina (Wofa) instituyó el 17 de abril como el Día Mundial del Malbec (WMD, por la sigla en inglés para World Malbec Day). Desde entonces, la iniciativa lleva 16 ediciones de pleno crecimiento.

En qué consiste la campaña de Wines of Argentina para el Día Mundial del Malbec 2026

Este año, WofA lanzó la campaña Your Malbec, Your Call (Tu malbec, tu decisión). Más allá del eslogan, la idea propone que los consumidores conecten con el varietal desde el disfrute cotidiano: en una cena especial o en un encuentro improvisado; en copa o en vaso; incluso con hielo o, por qué no, en un cóctel.

Yout Malbec, Your Call, la campaña de Wines of Argentina para el Día Mundial del Malbec 2026

"El Día Mundial del Malbec (Malbec World Day) marcó un antes y un después en la proyección internacional del vino argentino y, a 16 años de su creación, nos enorgullece ver cómo la campaña se afianzó en la agenda local e internacional. Es una oportunidad para que Argentina muestre la calidad de sus vinos, la riqueza de sus terroirs y la evolución de un varietal que, año tras año, se reinventa y continúa sorprendiendo”, expresó el presidente de Wines of Argentina, Alejandro Vigil.

A través de las distintas ediciones del Día Mundial del Malbec, este varietal ha ido apoderándose del paladar de los consumidores y copó las góndolas, calles y las mesas como una expresión artística y cultural, estableció un vínculo con el arte y el cine. De la misma manera de lo que sucede con pasiones como el fútbol, el malbec forma parte de la identidad nacional: diverso, apasionante y protagonista en cualquier escenario, capaz de representar a la Argentina en el mundo con carácter, intensidad y versatilidad.

Hoy, gracias al trabajo sostenido en los viñedos, el malbec continúa evolucionando: se cuenta un mayor conocimiento de los suelos donde se la cultiva y las bodegas argentinas han adquirido una experiencia colectiva en su desarrollo. Se impulsan nuevas expresiones del varietal, con vinos cada vez más frescos, elegantes y versátiles, adaptados a las nuevas tendencias de consumo.

Desde hace décadas, el malbec es la variedad de uva más producida en la Argentina

Festejos en todo el mundo por el Día del Malbec

Como sucede año tras año, el Día Mundial del Malbec contará con celebraciones en múltiples ciudades. Degustaciones, clases magistrales, eventos para consumidores, acciones de comunicación, disertaciones de líderes de opinión y de representantes del trade son algunas de las actividades que se llevarán a cabo a uno y otro lado del Atlántico.

El cronograma de acciones delineado por WofA contempla más de 30 eventos en países como Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, China, Perú, Bolivia, México, Ecuador, España, Países Bajos, entre otros. Acciones, que se complementan con campañas digitales y activaciones online impulsadas por WofA, y que permite ampliar el alcance de la celebración e invitar a consumidores de todo el mundo a sumarse a la conversación global sobre el malbec argentino.