Una noticia que combina lo político y lo personal sacudió las redes este martes: Horacio Rodríguez Larreta espera su primer hijo con Milagros Maylin, su esposa desde fines del año pasado. La confirmación llegó a través de Ángel de Brito, reconocido periodista y conductor de LAM, quien anunció en su cuenta oficial de X (ex Twitter) que el dirigente será padre nuevamente y reveló el sexo del bebé.

“LARRETA será papá nuevamente. Tendrá su primer varón”, escribió De Brito junto al clásico hashtag de su ciclo y la firma de El Ejército de LAM, despertando una rápida reacción en redes sociales y medios. En cuestión de minutos, la primicia se convirtió en uno de los temas más comentados del día, generando tanto felicitaciones como especulaciones.

A pesar de la repercusión, Horacio Rodríguez Larreta mantiene un perfil reservado y no realizó declaraciones públicas para confirmar o desmentir la información difundida. Su silencio alimenta la expectativa sobre una futura confirmación oficial, mientras el anuncio se instala como un hecho relevante tanto en la política como en el mundo del espectáculo.

Horacio Rodríguez Larreta será padre por primera vez de un varón

Este será el primer hijo varón de Larreta y el primero que tiene junto a Milagros Maylin, con quien contrajo matrimonio a finales de 2024. La noticia suma un nuevo capítulo a la vida personal del ex jefe de Gobierno porteño, que hasta ahora había mantenido en privado detalles de su familia.

La combinación de política, vida privada y espectáculo en esta noticia genera un interés especial en el público y en los medios, que aguardan más detalles sobre esta etapa que promete ser significativa para Rodríguez Larreta y su entorno cercano.