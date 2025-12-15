Se confirmó que River Plate volverá a la provincia de Neuquén para realizar la pretemporada con miras a las competencias del 2026. Como lo hizo en los últimos años con Marcelo Gallardo como DT, el plantel estará trabajando durante 15 días en San Martín de los Andes, donde se esperará un gran recibimiento.

La estadía está confirmada desde el 3 al 18 de enero en el Hotel Loi Suites Chapelco, lugar con un espectacular entorno natural, donde el Millonario supo estar en más de una oportunidad. Semanas pasadas se había puesto en duda el escenario, luego de conocerse que los campos de juego no estaban en óptimas condiciones, pero tras la visita de Marcelo Gallardo al establecimiento el pasado fin de semana, se confirmó que todo estaba Ok para recibir al plantel profesional.

Para la localidad cordillerana será un gran impacto para lo turístico, ya que el pasado año se confirmó un mejor número de ocupación cuando el plantel estuvo presente, sumando a que posiciona nuevamente la localidad cordillerana como un centro de deporte a nivel nacional

Pensando en las cuatro competencias que tendrá en la temporada (Clausura, Apertura, Copa Argentina y Copa Sudamericana) Marcelo Gallardo no contará con seis futbolistas cuyos contratos finalizan el 31 de diciembre de 2025 y que ya fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta: Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo “Pity” Martínez, Milton Casco, Miguel Borja y Federico Gattoni, quien deberá regresar a Sevilla.

rodeado de un entorno natural, River estará 15 días en Neuquén

A la espera de refuerzos, la pretemporada iniciará con Franco Armani, Jeremías Ledesma y Santiago Beltrán en el arco; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella (lesionado), Lautaro Rivero, Marcos Acuña, además de Bustos, Boselli y Díaz en defensa; Kevin Castaño, Santiago Lencina, Giuliano Galoppo, Maxi Meza (lesionado), Juan Portillo, Matías Galarza Fonda y Juan Fernando Quintero en el mediocampo; y Sebastián Driussi, Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Facundo Colidio y Agustín Ruberto en la delantera, sumando los juveniles Thiago Acosta , Cristian Jaime, Joaquín Freitas, Agustín Obregón, y Bautista Dadín.

Por su parte, los jugadores con contrato vigente pero considerados prescindibles: Paulo Díaz, Sebastián Boselli y Fabricio Bustos; deberán presentarse a entrenar mientras definen su futuro y buscan una salida del club.