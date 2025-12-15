A horas de la primera entrega de los Martín Fierro de Streaming, el periodista deportivo Gastón Edul vivió un episodio inesperado que encendió las alarmas y puso en duda su participación en la ceremonia. El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, pero la previa estuvo marcada por un accidente doméstico que terminó siendo más grave de lo que parecía en un primer momento.

En la antesala de la gala, Gastón Edul apareció en cámara con un vendaje visible en una de sus manos, lo que rápidamente despertó la curiosidad de sus compañeros y del público. Sin rodeos, el periodista explicó que había sufrido un profundo corte mientras intentaba separar dos bifes de chorizo congelados utilizando un cuchillo, una maniobra tan cotidiana como riesgosa.

El propio Edul relató la situación con humor, aunque evidenciando dolor: “Pasó hace dos horas, chicos. Nunca separen dos bifes de chorizo congelados con un cuchillo”. La frase se viralizó rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con sorpresa y mensajes de apoyo al periodista deportivo.

Quien aportó más detalles fue su compañera en el canal de streaming Olga, Tefi Russo, al revelar que la herida requería puntos de sutura. A pesar del susto, Gastón Edul intentó mantenerse firme y aseguró que iría a hacerse ver por un médico para luego regresar y cumplir con su rol en la previa del evento.

El periodista estaba nominado en la terna “Voz periodística del deporte” por su trabajo en Olga, compitiendo con Octavio Gencarelli (Gelatina), Seba Varela del Río (Vorterix) y Flavio Azzaro (AZZ), quien finalmente se quedó con la estatuilla. Además, Edul formaba parte de la transmisión oficial de los Martín Fierro de Streaming, por lo que su presencia era clave.

Durante varios minutos, Gastón Edul sostuvo que volvería al evento y que el accidente no lo detendría. Incluso se mostró decidido a “batallar” para llegar a tiempo y cumplir con todos sus compromisos laborales, demostrando profesionalismo pese al dolor.

Sin embargo, con el correr de las horas, la situación se complicó. La herida resultó más seria de lo previsto y el periodista deportivo debió retirarse del edificio para recibir atención médica adecuada, lo que confirmó que no podría continuar en la ceremonia.

Finalmente, la entrega del premio correspondiente a la Voz Periodística quedó en manos de Sofi Martínez, quien explicó la ausencia de Gastón Edul y llevó tranquilidad al público presente, cerrando una noche que comenzó con festejos, pero también con preocupación.