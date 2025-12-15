Un hecho violento y cargado de tensión se registró en la madrugada del domingo en el oeste neuquino, en el barrio Belén, donde un intento de robo terminó con un ladrón muerto dentro de un depósito de bebidas. El caso genera indignación, malestar y repudio, y mantiene bajo la lupa judicial a dos personas que habrían tenido participación directa en el episodio.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía y de la División Homicidios de la Policía de Neuquén, que trabaja para reconstruir con precisión cómo se produjo la muerte.

El hecho: un robo frustrado y un cuerpo sin vida

El comisario inspector Juan Barroso, jefe de la División Homicidios, explicó en diálogo con la AM550, que el hecho ocurrió “este domingo a la madrugada, cerca de las 3:50 horas”, cuando personal de la Comisaría 18 fue alertado sobre un evento en proceso en un depósito ubicado en el barrio Belén, en cercanías de Casimiro Gómez.

Según detalló, al llegar al lugar, el personal policial ingresó al comercio junto al dueño del depósito y se encontró con “una persona masculina tendida en el piso sin signos vitales”. En el lugar también se encontraba un empleado del comercio.

Un disparo letal dentro del depósito

De acuerdo a la información confirmada por la Policía, la persona fallecida había ingresado al lugar con intenciones de robo. El cuerpo presentaba una herida de arma de fuego.

“El fallecido tiene un disparo de arma de fuego”, precisó Barroso, y agregó que el impacto fue “en la zona de la espalda, debajo del omóplato”.

Ante esa situación, se convocó de inmediato al personal de la División Homicidios para iniciar las actuaciones correspondientes.

Dos personas bajo sospecha

Durante las primeras horas de la investigación se tomaron declaraciones y se realizaron relevamientos de cámaras de seguridad y domos judiciales. Ese trabajo permitió establecer la participación de una segunda persona además del empleado que se encontraba en el lugar.

“Se establece la participación de otra persona”, explicó el comisario, quien confirmó que ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Uno de los involucrados es empleado del depósito. El otro hombre se presentó voluntariamente en la Comisaría 18 acompañado por su abogado para aclarar su participación en el hecho.

Investigación en marcha y una inminente formulación de cargos

Barroso confirmó que “las dos personas están a disposición de la Justicia” y que durante la jornada se realizará la formulación de cargos. La causa quedó en manos de la doctora Guadalupe Inaudi.

“Estamos investigando qué participación tuvieron en el hecho”, señaló el jefe policial, y aclaró que existen elementos que permitirían determinar el grado de responsabilidad de cada uno, información que se conocerá durante la audiencia judicial.

Un caso que genera indignación y repudio

El homicidio ocurrió en un contexto de intento de robo, pero la presencia de un disparo letal dentro de un comercio abrió un escenario de máxima gravedad judicial. La muerte del ladrón, las circunstancias del disparo y el rol de las dos personas involucradas mantienen en vilo a los investigadores y generan un fuerte impacto en la opinión pública.

La entrevista completa