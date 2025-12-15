La Asociación Empleados de Comercio de Cipolletti notificó a la Secretaría de Trabajo y a los empleadores que, como cada año, los comercios de la ciudad y de Fernández Oro cerrarán sus puertas en horarios especiales durante las vísperas de las fiestas de fin de año. La medida busca garantizar el derecho al descanso y la posibilidad de compartir en familia.

Horarios de cierre para comercios chicos

• Miércoles 24 de diciembre: cierre a las 16 horas.

• Miércoles 31 de diciembre: cierre a las 13 horas.

La disposición alcanza a tiendas, regalerías, kioscos y negocios pequeños de la ciudad.

Horarios de cierre para supermercados y grandes superficies

• Miércoles 24 de diciembre: cierre a las 14 horas.

• Miércoles 31 de diciembre: cierre a las 12 horas.

En este caso, la medida incluye a supermercados, autoservicios, casas de electrodomésticos, corralones de materiales, frigoríficos y empresas de grandes superficies encuadradas en el convenio colectivo CCT 130/75.

Fundamentación del gremio

Desde la conducción gremial, encabezada por Luis Antonio Torres (secretario adjunto) y Jonatan Montecino (secretario gremial), se remarcó que imponer jornadas más allá de los horarios establecidos constituye una violación normativa y un agravio a los trabajadores.

El sindicato subrayó que la decisión busca reconocer la labor cotidiana de los empleados mercantiles y permitirles disfrutar de las fiestas en familia. “Los empleados mercantiles reiteramos nuestra irrevocable decisión de luchar sin desmayo por la plena vigencia de los sagrados derechos de los trabajadores”, expresaron.