El mes de diciembre trae consigo, como sucede todos los años, la responsabilidad del pago a los trabajadores en relación de dependencia de la segunda cuota del Sueldo Anual Compelementario (SAC), también conocido como aguinaldo, que corresponde a la mitad del mayor salario mensual registrado en el año laboral.



El aguinaldo le corresponde a todos los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como del privado. En el caso de los estatales, cuál es la situación en las provincias de Chubut y Santa Cruz respecto de dicha remuneración.



Cabe recordar, en primer lugar, que Neuquén ya confirmó que el aguinaldo correspondiente a diciembre se pagará este jueves 18 de diciembre, días antes de las festividades de Navidad y Año Nuevo.



En el caso de Chubut, y en un contexto macroeconómico adverso para las provincias, aun no se confirmó qué día los estatales cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario. Se trata de una situación que incomoda a los trabajadores de la Administración Pública debido a los pocos días que faltan para las Fiestas.



Lo propio sucede en Santa Cruz, ya que el Ejecutivo que conduce Claudio Vidal todavía no puso fecha para el pago del aguinaldo a los empleados de la Administración Pública.4



Durante el fin de semana el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez expresó que el Gobierno está trabajando para dar una respuesta en los próximos días.



