La ex ministra de Seguridad de la Nación Argentina, y hoy Senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, denunció al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, frente al Comité de Ética de la CONMEBOL, acusándolos de “Mafiosos” y que ensucian al fútbol argentino.

Días turbulentos se viven dentro de la Asociación del Fútbol de Argentino, por investigación de lavado de dinero, que provocaron allanamientos a la institución, varios clubes, y la empresa Sur Finanzas, entidad involucrada. Ahora, la senadora libertaria; Patricia Bullrich, sumó una nueva denuncia, esta vez por “presuntas violaciones al Comité de Ética de la CONMEBOL".

Tapia y Toviggino, apuntados en los últimos días por una presunta causa de lavado de dinero

En el texto, sostiene que los hechos que involucran a Tapia y Toviggino “evidencian posibles conflictos de intereses no esclarecidos" y que coinciden de forma “temporal y materialmente” con las investigaciones judiciales en curso “por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial”.

Por otra parte, en su cuenta de X agregó “A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: - ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? - ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? - ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? - ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? - ¿Y la retención de aportes?

“Dado que los hechos involucran a la conducción de una de las asociaciones miembro más relevantes de la CONMEBOL, y que se vinculan con flujos financieros, contrataciones y relaciones institucionales que trascienden el ámbito estrictamente local, se verifica una afectación directa a la integridad, credibilidad y reputación del sistema del fútbol sudamericano, lo que justifica la intervención del Tribunal de Ética como órgano garante de dichos valores. Por todo ello, el Tribunal de Ética de la CONMEBOL resulta plenamente competente para conocer, investigar y eventualmente sancionar las conductas denunciadas”, finaliza el documento.