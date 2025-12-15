Luego de un 2025 muy alejado de las pretensiones, River mira al año que viene con la intención de encarar una renovación profunda. Luego del adiós a seis futbolistas, varios de ellos campeones de la última Copa Libertadores en Madrid ante Boca, Marcelo Gallardo analizará a los 12 jugadores que retornan de sus préstamos al comienzo de la pretemporada para decidir si alguno puede integrar el plantel profesional.

Uno de lo que volverá es el cipoleño Ezequiel Centurión. Con 28 años, el arquero fue titular y capitán en el Independiente Rivadavia que se coronó campeón de la Copa Argentina. En una temporada con altas y bajas, terminó el 2025 con 57 partidos en los que mantuvo la valla invicta en 20, siendo clave en la serie de penales previa al título, justamente ante River. Sin embargo, su continuidad en el Millonario está atada a su voluntad de volver a esperar atrás de Franco Armani y de una posible salida del hoy segundo arquero, Jeremías Ledesma, al que han sondeado para una transferencia.

Centurión volverá a River y aguarda por qué será de su futuro.

Por su parte, uno de los que será evaluado cuidadosamente es Daniel Zabala. El defensor central, quien debutó en River en 2024 y fue cedido a Huracán en 2025, sufrió una lesión ligamentaria que lo mantuvo fuera de las canchas la mayor parte del año, acumulando solamente 193 minutos en tres partidos con el Globo. Esta etapa final de su recuperación será en el club riverplatense y Gallardo determinará cuál es su futuro en el club.

Otros casos a estudiar son Tiago Serrago y Tobías Leiva, ambos de 21 años y a préstamo en Aldosivi durante el pasado año. El primero dejó mejores sensaciones en el Tiburón: anotó dos goles y dio una asistencia en 27 partidos, pero además fue importante para que los marplatenses se mantengan en la categoría. Por su parte, Leiva jugó 23 partidos (también dos goles y una asistencia) pero perdió continuidad tras un buen arranque y terminó teniendo menos minutos.

Otro de los observados que tuvo un buen rendimiento fue Tomás Nasif, centrodelantero cedido a Banfield. El atacante surgido de las inferiores comenzó 2025 con un buen rendimiento en Banfield pero sufrió una rotura de ligamentos que lo marginó durante una gran parte del año. Recién pudo volver la anteúltima fecha para totalizar nueve partidos con tres goles y una asistencia. En este caso, el Taladro ya está en conversaciones con River para extender su préstamo.

El otro prestado que podría continuar en el mismo lugar es Tomás Galván. El mediapunta de 25 años llegó a Vélez en 2025, donde alternó al inicio pero terminó afianzándose bajo el mando de Guillermo Barros Schelotto, anotando cuatro goles y una asistencia en 27 partidos. Su continuidad en River dependerá de la evaluación de Gallardo, ya que Vélez quiere volver a tenerlo a préstamo, aunque desde Núñez pretenden una venta en principio.

Por último, otros que vuelven pero tienen menos chances de quedarse son Gonzalo Trindade, lateral izquierdo de 21 años cedido a Central Córdoba, Elián Giménez, volante central también de 21 años que estuvo en Sarmiento de Junín, Tomás Castro Ponce, volante derecho de 24 años, que luego de un paso por Godoy Cruz y Atlético Tucumán disputó esta campaña en Almagro, Franco Alfonso, extremo de 23 años, otro prestado a Central Córdoba con poca continuidad, Alexis González, que estuvo jugando en Audax Italiano de Chile, y Oswaldo Valencia, delantero colombiano, que retorna del Cúcuta de su país.