La ciudad de Cipolletti atraviesa horas de profundo pesar tras la muerte de Juan Riquelme Sandoval, reconocido taxista y colectivero, recordado por varias generaciones de pasajeros como uno de los choferes más respetados y queridos del Alto Valle.

El deceso se produjo a causa de una enfermedad. Sus restos fueron velados en la Iglesia Metodista Pentecostés, ubicada en calle Brasil 1400, y posteriormente inhumados este martes en el cementerio local, en un marco de gran acompañamiento comunitario.

Trayectoria laboral y vocación de servicio

Juan Riquelme Sandoval desarrolló una extensa carrera como taxista y chofer de colectivos en distintas empresas de la región, entre ellas Alto Valle, Gonzomar y Ñandú, con recorridos tanto en Cipolletti como en Neuquén.

Además, trabajó como conductor de un camión recolector de residuos y en tareas vinculadas al embalaje de frutas, actividades que marcaron su vínculo con el trabajo y la comunidad.

Despedida y mensajes de los vecinos

Conocida la noticia, numerosos vecinos se acercaron a despedirlo personalmente, mientras que otros lo hicieron a través de redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de condolencias y anécdotas vividas como pasajeros.

Muchos lo definieron como “mi taxista preferido”, resaltando su trato respetuoso, su cuidado hacia los pasajeros y su buen humor.

Mensajes que reflejan su legado

Entre los mensajes publicados se destacan los de ex compañeros de Radio Taxi Rayen y Radio Taxi Comahue, así como de familias que valoraron su compromiso y responsabilidad, incluso en traslados de niñas y niños con discapacidad.

Vida personal y últimos años

Ya jubilado, Juan Riquelme Sandoval residía en el barrio de las 1200 viviendas. En los últimos años atravesó momentos difíciles tras el fallecimiento de su esposa, Wilda, ocurrido tiempo atrás.

Fiel creyente, su despedida religiosa fue acompañada por familiares, amigos y vecinos que lo recordaron como una persona íntegra y dedicada a su trabajo.