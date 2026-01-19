El jinete neuquino Emiliano Molina, oriundo de Plaza Huincul, cerró con broche de oro su participación en la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos más importantes del país en materia de jineteada y tradiciones gauchas.

Molina se adjudicó el tercer lugar en la categoría Bastos con Encimera, logrando un destacado puntaje acumulado de 65,32 puntos.

Durante las jornadas del festival, que se desarrolló del 8 al 18 de enero de 2026 en el icónico Anfiteatro José Hernández de Jesús María (Córdoba), el representante de la delegación neuquina demostró gran técnica, coraje y elegancia en cada una de sus montas.

En varias noches, Molina lideró las posiciones parciales de la categoría y fue protagonista constante, recibiendo el reconocimiento del público y de sus colegas por su entrega y profesionalismo.

El podio de Bastos con Encimera quedó conformado de la siguiente manera: Benjamín Costa (San Juan) fue el campeón con 67,99 puntos; seguido de Ramón Córdoba (Paraguay) con 66,31 puntos y Molina, 65,32 puntos

Molina, conocido por su estilo prolijo y dominio en la encimera, estuvo muy cerca de pelear el título hasta las últimas instancias, dejando grandes momentos que emocionaron a los espectadores y pusieron en lo más alto el nombre de la provincia del Neuquén en este “Campeonato Mundial de la Jineteada”.