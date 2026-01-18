Más de 160 personas participaron de la propuesta “Camino a las Estrellas”, una experiencia que combinó senderismo, historia y naturaleza en pleno Área Natural Protegida Los Bolillos, en el norte neuquino. La actividad se desarrolló en territorio de Los Pincheira y formó parte de una iniciativa impulsada por Rumbo Norte, con el acompañamiento de la Municipalidad de Varvarco.

La caminata, de baja dificultad y apta para toda la familia, ofreció mucho más que un recorrido paisajístico. A lo largo del trayecto, los participantes se encontraron con estaciones teatralizadas que recrearon momentos clave del pasado local, permitiendo un acercamiento distinto a la historia de la región.

El recorrido puso el foco en la historia de los Pincheira y el campamento de las cautivas, así como en otros episodios que marcaron a este territorio, donde también se encuentra el cementerio de la peste amarilla. Vecinos y actores locales fueron parte fundamental de la propuesta, dando vida a personajes históricos que ayudaron a contextualizar los relatos.

Desde la organización destacaron que el objetivo fue poner en valor el paisaje, la formación geológica y la memoria histórica, generando una experiencia turística que invite a conocer el norte neuquino desde una mirada cultural y participativa. La iniciativa fue muy bien recibida por el público, que acompañó la actividad con entusiasmo y dejó en evidencia el interés por este tipo de propuestas.