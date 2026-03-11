En el primer turno de la jornada de miércoles, Bayer Leverkusen empató 1-1 con el Arsenal en la ida de octavos de final de la Champions League. El conjunto alemán, con el argentino Exequiel Palacios como titular y Ezequiel Fernández como suplente, estuvo cerca de vencer al líder de la Premier League, que logró empatarlo con un polémico penal. La vuelta será el 17 de marzo en el Emirates Stadium de Londres.

Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal, los goles

En un arranque inmejorable del segundo tiempo, las Aspirinas apretaron al Arsenal y, luego de una gran tapada de David Raya, de ese córner cayó el 1-0. El centro pasado de Alejandro Grimaldo encontró el anticipo de Andrich, que apareció por detrás de todos y venció al arquero visitante con un testazo al primer poste.

Sobre el final, un deslucido Arsenal encontró con los cambios argumentos para terminar cerca del arco rival e iba a empatarlo gracias a un penal muy discutido. Noni Madueke entró al área y se desplomó luego de una entrada de Malik Tillman, acción ante la que el árbitro turco Halil Umut Meler dio penal. En la reiteración no se ve contacto del estadounidense y no hubo llamado del VAR para revisión, por lo que Kai Havertz, un ex Leverkusen, puso el 1-1 final haciéndose cargo de la ejecución

Este es el segundo empate entre alemanes e ingleses en tres partidos entre ambos. Los otros dos partidos fueron en la Champions League de la temporada 2001/02 por fase de grupos: empataron 1-1 en el BayArena y después Arsenal se impuso 4-1 en Londres. De cara a la vuelta, el actual líder de la Premier League, que por primera vez no ganó en el torneo tras ocho victorias seguidas, buscará sellar su pase a los cuartos en Londres.