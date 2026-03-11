La especialista en café Linda Morales participó en el programa Pixiz, que se emite por el canal de Versus Stream, donde compartió conocimientos sobre el mundo del café de especialidad, sus características y las mejores formas de prepararlo.

Durante la entrevista, Morales explicó cómo se puede percibir y reconocer el sabor del café, destacando que el aroma, la acidez, el cuerpo y el balance son elementos fundamentales para identificar una buena taza. También habló sobre las diferencias entre el café de especialidad y el café tradicional, remarcando que el primero se caracteriza por su trazabilidad, calidad del grano y métodos de producción más cuidados.

La especialista también brindó consejos prácticos para los consumidores, como cómo saber si un café es de buena calidad y cuáles son los errores más comunes que comete la gente al prepararlo en casa, entre ellos usar proporciones incorrectas o agua a temperaturas inadecuadas.

Otro de los temas abordados fue el café de supermercado y el café torrado, sobre el que Morales explicó sus particularidades y cómo influyen en el sabor final de la bebida. Además, destacó la importancia de las medidas correctas para preparar café y la influencia que tiene la altura de cultivo en el perfil del grano, un factor clave en los cafés de especialidad.

La entrevista también incluyó un espacio para hablar de nuevas tendencias, como el Cold Brew, una técnica de extracción en frío que se popularizó en los últimos años por su sabor más suave y menor acidez.

Uno de los momentos más destacados del programa fue cuando Morales realizó una preparación en vivo con el método V60, mostrando paso a paso el proceso y explicando cómo controlar variables como la molienda, el tiempo de extracción y el vertido del agua. Luego, los conductores del ciclo tuvieron la oportunidad de probar el café preparado en el estudio.

Finalmente, Morales contó a qué se dedica actualmente y habló sobre su trabajo en el mundo del café, donde además de difundir la cultura cafetera, dicta cursos, entre ellos de arte latte, técnica que permite crear figuras en la superficie del café mediante la correcta emulsión de la leche. La participación de la especialista permitió acercar al público al universo del café de especialidad, una tendencia que crece cada vez más entre quienes buscan mejor calidad y nuevas experiencias en cada taza.

Mira el programa completo: