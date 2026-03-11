En el barrio porteño de Villa Ortúzar, tres hombres fueron arrestados tras ser acusados de aplicar el conocido ‘cuento del tío’ a una turista japonesa y sustraerle sus pertenencias. Los detenidos contaban con antecedentes penales por delitos graves, incluyendo homicidio, robo y encubrimiento agravado.

El ilícito se produjo en la calle Urdininea al 1700, donde los sospechosos se hicieron pasar por personas que transportaban dinero para un hijo, ganándose la confianza de la víctima antes de cometer el robo. Luego, huyeron en un Fiat Mobi de color negro.

La policía reaccionó rápidamente, emitiendo una alerta y realizando un rastreo que permitió localizar el vehículo en la intersección de Giribone y Altaguirre. Finalmente, los sujetos fueron detenidos en Gándara al 3300 y se logró recuperar los anillos de oro sustraídos.

Los imputados, de 30, 36 y 29 años, tenían antecedentes por homicidio, robo, encubrimiento agravado y tentativa de robo. Además del auto, se incautaron dinero en efectivo, joyas, precintos, guantes de látex, gas pimienta, un cuchillo y documentación vehicular vinculada.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°51, que ordenó la detención de los sospechosos por el delito de robo, así como el secuestro de todos los elementos encontrados durante la investigación.