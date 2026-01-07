En plena temporada de verano y vacaciones, los viajes tanto en avión como en auto aumentan y cada vez son más los vecinos que salen a las rutas para recorrer zonas turísticas dentro del país e incluso dirigirse hacia países limítrofes.

A partir de esto, es importante tener en cuenta algunas claves para circular seguro en la ruta y evitar siniestros viales. Como primera sugerencia, se recomienda tener toda la documentación al día y llevar consigo todo lo que sea necesario según cuál sea el destino. Además, es importante que el vehículo en el que se vaya a viajar esté en condiciones y haya sido revisado recientemente.

La mirada de un experto

Para brindar recomendaciones precisas, el especialista en Seguridad Vial Daniel Zenker dialogó en el programa Verano de Primera, transmitido por Canal de Noticias 24/7, sobre las precauciones que se deben tener.

En la entrevista, uno de los primeros factores que destacó Zenker es la importancia de entender que cuando salimos a manejar estamos conviviendo en un espacio con múltiples actores. Esto significa que en esa diversidad y en ese espacio no somos los únicos que nos movemos, por lo cual hay que tener en cuenta al otro.

"Salir a la ruta y ya no encender las luces, quiere decir que no me estoy comunicando", indicó el especialista, destacando que las luces de un vehículo son su forma de comunicarse en rutas y calles.

"Tenemos que educarnos, no hay duda, tenemos que tomar consciencia, pero esto tiene que ser una cosa masiva", enfatizó Zenker.

Refiriéndose a una de los puntos más controversiales y conflictivos de la seguridad vial, el especialista habló sobre la Ley de Alcohol Cero, vigente en gran parte del país y en Neuquén, manifestando que el camino es seguir insistiendo y educando.

También enfatizó en la importancia de saber realizar maniobras evasivas, las cuales pueden ayudar a evitar un impacto frontal o fatal. Aunque las mismas se utilizan en caso de emergencia, cuando es lo único que queda para hacer, deben aprenderse para estar más seguro al volante.

"Me llama poderosamente la atención que hayan camiones que vayan juntos, porque el camionero tiene en claro que con 30 toneladas no puede frenar a nada ni a nadie, somos nosotros los que debemos ser conscientes de eso", explicó sobre el sobrepaso a camiones en las rutas.

El uso de balizas o guiño

En cuanto a las luces de emergencia o intermitentes, indicó que la ley establece en qué tres momentos se deben usar. "Se utilizan cuando se ingresa a zona de peaje, cuando se va a ingresar en zona peligrosa y cuando vamos a realizar una maniobra riesgosa", detalló, indicando que si

Otra cosa que el especialista destacó es el mal uso del guiño cuando en realidad se debería poner balizas. "Se usan en zona riesgosa, cuando yo advierto que más adelante pasa algo o cuando hago una maniobra riesgosa, por ejemplo alterar la conducta del tránsito para ingresar a un garage o a un predio", finalizó Zenker.

