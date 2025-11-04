Durante el mediodía del martes, usuarios a nivel global experimentaron interrupciones en WhatsApp Web, la plataforma que permite acceder al mensajero desde navegadores en computadoras. El servicio se mostró como no disponible, generando múltiples reportes de fallas.

Según el sitio Downdetector, que monitorea problemas en plataformas digitales, se produjo un aumento notable en las notificaciones de fallos vinculados a WhatsApp Web. Aunque los mensajes continuaron enviándose normalmente entre teléfonos móviles, la versión para PC presentó inconvenientes temporales.

Esta interrupción afectó especialmente a quienes utilizan WhatsApp como herramienta laboral, ya que la posibilidad de escribir desde un monitor y teclado ofrece mayor eficiencia. Por ello, la indisponibilidad del servicio representó un obstáculo significativo para muchos usuarios.

WhatsApp Web cayó: opciones para seguir en PC

Si el problema persiste o vuelve a ocurrir, la alternativa recomendada es utilizar la aplicación oficial de WhatsApp para computadoras, disponible tanto en Windows como en macOS. En casos donde no se cuenta con permisos de administrador, se puede optar por la versión descargable desde la tienda de Microsoft, que suele instalarse sin inconvenientes.

De esta manera, los usuarios pueden continuar comunicándose sin depender exclusivamente de la versión web, evitando interrupciones en sus actividades diarias o laborales.