WhatsApp anunció que, a partir de noviembre de 2025, dejará de ser compatible con determinados modelos de teléfonos celulares. Esta medida afectará a usuarios que utilicen dispositivos que no cumplan con los requisitos técnicos que la plataforma exige para su correcto funcionamiento.

La empresa recomienda a quienes posean equipos antiguos o con sistemas operativos desactualizados que consideren actualizar sus dispositivos para evitar interrupciones en el servicio. Aunque no se especificaron todos los modelos afectados, se espera que la lista incluya teléfonos con versiones antiguas de Android e iOS.

Este tipo de actualizaciones en la compatibilidad es habitual en aplicaciones que buscan mantener la seguridad y eficiencia, adaptándose a las nuevas tecnologías y estándares de software. Por ello, WhatsApp instó a sus usuarios a revisar sus dispositivos y, en caso necesario, proceder a la actualización para continuar usando la plataforma sin inconvenientes.