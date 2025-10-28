¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 28 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Actualización de WhatsApp

WhatsApp dejará de funcionar en ciertos celulares a partir de noviembre de 2025

La aplicación de mensajería instantánea dejará de ser compatible con varios modelos de teléfonos móviles a partir de noviembre, afectando a usuarios que deberán actualizar sus dispositivos para seguir usando el servicio.

Por Redacción

Martes, 28 de octubre de 2025 a las 17:01
PUBLICIDAD
WhatsApp dejará de funcionar en celulares en noviembre

WhatsApp anunció que, a partir de noviembre de 2025, dejará de ser compatible con determinados modelos de teléfonos celulares. Esta medida afectará a usuarios que utilicen dispositivos que no cumplan con los requisitos técnicos que la plataforma exige para su correcto funcionamiento.

La empresa recomienda a quienes posean equipos antiguos o con sistemas operativos desactualizados que consideren actualizar sus dispositivos para evitar interrupciones en el servicio. Aunque no se especificaron todos los modelos afectados, se espera que la lista incluya teléfonos con versiones antiguas de Android e iOS.

Este tipo de actualizaciones en la compatibilidad es habitual en aplicaciones que buscan mantener la seguridad y eficiencia, adaptándose a las nuevas tecnologías y estándares de software. Por ello, WhatsApp instó a sus usuarios a revisar sus dispositivos y, en caso necesario, proceder a la actualización para continuar usando la plataforma sin inconvenientes.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD