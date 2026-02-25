Samsung lanzó oficialmente su nueva línea Galaxy S26, compuesta por tres modelos: S26, S26+ y S26 Ultra, todos potenciados con avanzadas funciones de inteligencia artificial (IA) que prometen simplificar las tareas cotidianas de sus usuarios.

La principal novedad de esta generación es el agente de IA incorporado, capaz de gestionar eventos en el calendario, recordar pendientes y organizar actividades sin necesidad de intervención manual. “Cuenta con una experiencia de IA sencilla y sin esfuerzo que nos lleva hacia un futuro con agentes”, explicó Franco Armentano, Gerente de Producto de Samsung.

Este asistente inteligente monitorea chats, correos electrónicos y otras aplicaciones para agendar eventos y recordatorios automáticamente. Además, se adapta a las preferencias del usuario con el uso continuo. Por ejemplo, si un contacto solicita fotos de un viaje, el sistema sugiere imágenes relevantes de la galería sin que el usuario tenga que buscarlas. Esta función, llamada Now Nudge, ayuda a mantener la concentración y el flujo de trabajo.

Tecnología y software todo lo que se viene

La tecnología de IA del Galaxy S26 combina tres sistemas: Gemini, Perplexity y el propio Bixby de Samsung, optimizados para ofrecer un alto rendimiento, eficiencia energética y mejor gestión térmica.

En cuanto a hardware, todos los modelos cuentan con 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 o 512 GB, mientras que el S26 Ultra se destaca con una versión de 16 GB de RAM y hasta un terabyte de espacio. El procesador del modelo Ultra es el Snapdragon 8 elite Generación 5 para Galaxy, que mejora un 39% el rendimiento en NPU, un 24% en GPU y un 19% en CPU respecto a generaciones anteriores. Los otros dos modelos incorporan el Exynos 2600, un chip de alta tecnología con 10 núcleos y proceso de fabricación de dos nanómetros.

Samsung también potenció la cámara con herramientas basadas en IA. Incluye la función Nightography Video, que mejora la calidad de grabación en condiciones de poca luz y ruido ambiental. Las lentes tienen mayor apertura para captar más luz y mejorar nitidez y brillo, destacándose un teleobjetivo de 50 MP con un 37% más de luz y un gran angular de 200 MP que capta un 47% más de luz.

El estabilizador de imagen presenta mejoras, incluida la estabilización horizontal para grabaciones más firmes. La función Photo Assist permite editar fotos rápidamente con órdenes dictadas a la IA, facilitando la adición de elementos o la restauración de partes faltantes.

En edición de video y audio, el Galaxy S26 puede reducir el ruido de fondo y mejorar la claridad de las voces sin salir de la aplicación, compatible con plataformas como YouTube, Netflix o Instagram.

En materia de seguridad, el modelo Ultra ofrece hasta tres capas de privacidad para la pantalla, que permiten ocultar el contenido completo, solo notificaciones emergentes o proteger información sensible como contraseñas y números.

Una función destacada es “call screening”, que utiliza un agente inteligente para responder llamadas de números desconocidos, identificar al interlocutor y mostrar opciones para contestar, cancelar o dejar un mensaje para que la IA responda en nombre del usuario.

Junto con el lanzamiento de los Galaxy S26, Samsung presentó sus nuevos auriculares Buds4 y Buds4 Pro, ambos con sonido de alta fidelidad. El modelo Pro incluye almohadillas para mayor comodidad, mientras que el Buds4 no.

Una característica innovadora es el control por gestos de cabeza: los usuarios pueden aceptar o rechazar llamadas simplemente asintiendo o negando con la cabeza, ideal para quienes no pueden usar el celular directamente mientras están en movimiento.

Además, los auriculares cuentan con una función de intérprete que detecta el idioma en tiempo real y traduce conversaciones en más de 20 idiomas, facilitando la comunicación en distintos contextos.

Respecto a la cancelación de ruido, incorporan tecnología adaptativa que ajusta la intensidad según el ambiente. En cuanto a la batería, ofrecen entre 20 y 25 horas de uso con cancelación activada, y hasta 30 a 35 horas sin ella.

Los nuevos dispositivos estarán disponibles en Argentina desde el 11 de marzo, con opciones de compra que incluyen cuotas sin interés y planes de canje. Los precios se mantendrán similares a la generación anterior, aunque pueden variar según la capacidad de almacenamiento.