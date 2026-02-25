La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión preventiva de José Maiorano, director técnico del laboratorio HLB Pharma, en la causa que investiga la muerte de 111 personas tras la aplicación de fentanilo contaminado.

Según informaron fuentes judiciales, los jueces Javier Hornos, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky -integrantes de la Sala IV- declararon “inadmisible” el recurso presentado por la defensa y confirmaron la medida de coerción.

Maiorano está procesado por el delito de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, en al menos 20 casos, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, en calidad de coautor.

El imputado permanece detenido desde el 25 de septiembre de 2025 por orden del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien conduce la investigación.

En la causa también está acusado Ariel García Furfaro, titular de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., señalado por haber intervenido junto a otros 16 integrantes de ambas firmas en la adulteración del lote 31202 del opioide.

De acuerdo al expediente, el lote -destinado al uso público sanitario y cuya orden de producción fue emitida el 16 de diciembre de 2024- habría sido contaminado durante un proceso de fabricación con múltiples falencias, varias de ellas calificadas como críticas, pese a la existencia de alertas que no habrían sido atendidas.

La resolución de Casación representa un nuevo respaldo a la investigación que busca determinar responsabilidades penales en uno de los casos sanitarios más graves de los últimos años.