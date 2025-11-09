El violento robo que fue grabado e indignó a los vecinos de Fernández Oro tuvo un desenlace inesperado. Este sábado por la madrugada, la motocicleta robada a punta de pistola fue recuperada tras un llamado anónimo que alertaba a los propietarios que el rodado estaba abandonado en una zona de la ciudad.

Según fuentes policiales, el joven dueño de 20 años realizó la correspondiente denuncia en la Comisaría 26°, desde donde se inició un trabajo de campo que permitió ubicar a los presuntos responsables del hecho. Fue un llamado anónimo que alertó que la motocicleta se encontraba abandonada en la zona del kartódromo, sobre las bardas, en el mismo estado en que había sido sustraída, aunque sin la patente colocada.

Con esta pista para dar con el paradero de la moto robada, el propietario y sus familiares se dirigieron hacia esa dirección para recuperarla. Los efectivos acompañaron hasta el lugar, donde encontraron el rodado robado. De inmediato se dio conocimiento a la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones a seguir. Gracias al llamado y al accionar de la familia junto a la policía, ahora la Justicia seguirá la investigación.

El violento asalto

Las imágenes del momento quedaron grabadas en un video que se difundió masivamente, donde se ve cómo dos sujetos abordan, amenazan y le roban la moto a un joven en una plaza de la localidad rionegrina, mientras los demás presentes gritan pidiendo ayuda.

El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 19 horas, cuando la víctima se encontraba junto a su pareja y fue abordada por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta negra. Uno de ellos, portando un arma de fuego, lo amenazó y le exigió la entrega del rodado, además gatilló el arma en tres veces sin que se produjeran disparos. Finalmente, los delincuentes con cascos huyeron del lugar con la motocicleta que posteriormente fue abandonada e identificada por un anónimo.