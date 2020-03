Carolina Duek, la kidult

Amamos a Caro Duek porque es una intelectual de lo lúdico. Pudo hacerse las preguntas que quiso sobre las áreas del saber que quiso y quiso preguntarse sobre los juegos y las infancias.(Por eso la amamos más).

Carolina Duek, la prestigiosa investigadora de los juegos en la infancia a días de comenzar su catedra on-line para a Universidad Nacional de Río Negro.

Es doctora en Ciencias Sociales (UBA), Magíster en “Comunicación y cultura” y Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Es investigadora asistente del Conicet en temáticas vinculadas con la infancia, los medios de comunicación y los juegos. Lleva publicados cuatro libros:“El juego y los medios. Autitos, muñecas, televisión y consolas” (Prometeo, 2012); “Infancias entre pantallas” (Capital Intelectual, 2013) y “Juegos, juguetes y nuevas tecnologías” (Capital Intelectual, 2014). Es docente de la UBA, y desde marzo también lo será de la cátedra “Problemáticas de y en educación inicial” de la Universidad Nacional de Río Negro.

Carolina’s Pick

Desde su columna #ViciosCulturales del programa de radio “Metro y medio” (Radio Metro. Conducción: Sebastián Wainraich) y su cuenta de instagram, (@duekcarolina) Caro encontró el tono para filosofar en modo play.

Caro y el equipo de "Metro y Medio": Sebas Wainraich, Julieta Pink y Pablo Fábregas.

Esta vez, desde su cuenta de Instagram, la influencer (si, también es influencer) nos regala una selección personalísima de juegos de mesa. Un listado creado con el arte de una curadora. “En Instagram publiqué un video con recomendaciones de juegos de mesa para este fin de semana, para la vida, para la cuarentena, para siempre....Pasen, vean y compartan. O no pasen, no vean y no compartan. Qué sé yo.”

Nosotras claramente pasamos, vimos y ahora con su permiso compartimos su selección.

Juegos solitarios para adultos:

Lunes de “Super Noob” (tiene una expansión en la que se puede jugar de a dos).

Gogo Challenge de “Los Juegos de Withan” (juego de ingenio para grandes y chicos)

Geek Out Masters de “El dragón Azul”.

Piensa Palabra, “Juego Multiverso”(no es formalmente solitario, pero se puede jugar de a uno).

Illusion de “Juegos Maldón” (no es formalmente solitario, pero se puede jugar de a uno).

Juego para adultos, para más de una persona:

The Mind, “Juegos Maldón” (juego colaborativo).

El Ilustrado de “Juegos Maldón”.

Juego para jugar con niños:

Doblete de “Tinkuy” (dibujado por el artista plástico Brocha).

Palabrerío de “Tinkuy”.

6 Nimmt! de “Amigo Spiele”.

Bazar Bizarre de “Buro de Juego”.

Dr. Eureka de “Ruibal”.

5 segundos de “ToyCo”.

Jungle Speed (juego de velocidad) .

Bien jugada

En estos tiempos de cuarentena, aislamiento y distanciamiento social; quisimos acercarles los consejos de una experta para pasarla de la única feliz manera posible: jugando. Y qué mejor que hacerlo de la mano de la que, a nuestro criterio, la sabe lunga. Porque Duek es seguramente, la frontera donde la cultura kidult se vuelve inteligible. Apta para todo público. Y como suele suceder con los kidults, ella lo hace sin querer queriendo.

Gracias Carolina Duek, siempre bien de pelo, bien de uñas, bien de cara y bien jugada.