La 6ª fecha del Clausura 2025 tiene un partido excluyente que no se juega en Buenos Aires, sino que tendrá como sede a la futbolera ciudad de Rosario con el choque entre Central y Newell’s con la presencia del campeón del mundo, Ángel Di María.

El extremo hará historia en Arroyito, el sábado desde las 17:30 con el arbitraje del neuquino Darío Herrera. Y es que será la primera vez que un integrante de la última Selección campeona en la copa de la FIFA protagonice este choque con los colores del “Canalla”.

La selecta nómina, hasta el momento, sólo contaba participantes con los colores de “La Lepra”. El primer de ellos fue Américo Gallego, acompañado por Daniel Killer que habían dado la vuelta olímpica en el Monumental en 1978 y, hasta aquí, el último que lo había hecho en esa condición fue Sergio Almirón, quien integró la lista de la Argentina campeona en México 1986.

Enorme expectativa alrededor del choque rosarino que promete un lleno total en las tribunas que preparan un recibimiento espectacular para el equipo dirigido por Ariel Holan que hasta el momento marcha 5°, a 4 puntos del líder River en la zona B.

Por el lado de los dirigidos por Cristian Fabiani, la tabla del grupo A lo muestra en el puesto 11°, afuera de clasificación y a 5 de Barracas que el viernes empató con Defensa Justicia. Curisamente, los de Florencio Varela fueron los últimos rivales de Newell’s que terminaron empatando 1 a 1 como visitante.

Los equipos

En cuento a lo estrictamente futbolístico. En la visita se anuncia la presencia de Darío Benedetto, pero en el banco de suplentes. El delantero no ha podido debutar todavía, después de haber sufrido un desgarro en la pretemporada, luego de su paso poco rimbombante por Olimpia de Paraguay.

Central tampoco viene hilvanando muchas victorias. Le ha costado sumar de tres a pesar de la presencia de Di María y de Alejo Véliz, ambos desde el arranque. La única duda está planteada en la zaga central, en el compañero de Carlos Quintana que estará entre Juan Cruz Komar o Facundo Mallo.

La probable de Central sería: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar o Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignaco Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

La probable de Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Victor Cuesta, Ángelo Martino; David Sotelo, Ever Banega; Luciano Herrera, Gonzalo Maroni y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.