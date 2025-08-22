Los secretos detrás del rendimiento deportivo de élite

En el deporte de alta competencia, muchas veces los partidos se definen por detalles mínimos. Esos pequeños factores que marcan la diferencia entre la victoria y la derrota.

En este contexto, cada vez cobra más relevancia el cuidado integral del deportista, y no solo desde el entrenamiento físico o la táctica, sino también desde aspectos menos visibles como la psicología, la neurociencia y, especialmente, la nutrición personalizada.

En esta entrega, conocemos la visión del médico genetista Jorge Dotto, quien trabaja junto a la nutricionista Florencia Pino, especializada en nutrición deportiva en Inglaterra. Juntos desarrollan un plan estratégico que permite a los atletas optimizar su rendimiento a partir del conocimiento de su genética y sus necesidades nutricionales específicas.

“Un deportista profesional no puede estar pensando durante un partido si le duele la panza por una intolerancia alimentaria”, explica Dotto. Y agrega: “La clave es anticiparse, entender cómo responde su cuerpo y adaptar la alimentación para que, al momento de competir, su mente esté 100% enfocada en el juego”.

Desde identificar intolerancias como la histamina o la lactosa, hasta definir la estrategia previa a un partido, el trabajo de este equipo demuestra que el alto rendimiento no se trata solo de talento y entrenamiento, sino también de conocimiento, ciencia y prevención.