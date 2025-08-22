Simpleza y mayor confianza a los visitantes en Neuquén con SiGeTur: de qué se trata

El Ministerio de Turismo de Neuquén lanzó el Sistema Inteligente de Gestión Turística (Sigetur) junto a Tramitur, la plataforma de autogestión para la habilitación de servicios. Con esta herramienta, se busca promover la innovación tecnológica, reducir la utilización de papel y ofrecer procesos administrativos más rápidos.

Durante el acto en el Casino Magic, encabezado por el ministro Gustavo Fernández Capiet y el intendente Esteban Cimolai, se entregaron placas oficiales a alojamientos habilitados en la provincia. La propuesta apunta a facilitar los trámites a emprendedores y empresarios turísticos, garantizando un acceso más ágil y moderno.

El ministro Capiet remarcó la necesidad de planificar el futuro post Vaca Muerta, apostando a la diversificación de la economía turística. Destacó que estas herramientas digitales permitirán hacer gestiones más rápidas, mejorar la fiscalización provincial y ofrecer mayor transparencia a prestadores y visitantes.

Por su parte, la subsecretaría de Turismo, Silvana Cerda, explicó que el sistema permitirá mejorar la oferta turística, optimizar la experiencia de los prestadores y fortalecer la competitividad de la provincia. El programa fue financiado por el Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cofecyt), con un 65% cubierto por el gobierno provincial.

En este marco, se entregaron placas a reconocidos hoteles de Neuquén y Centenario, entre ellos Casino Magic, Hilton Garden Inn, Brizo Comahue y Hostería Los Nogales. El objetivo es que todos los establecimientos cuenten con identificación oficial, generando mayor confianza turística y posicionando a Neuquén como un destino innovador.