Policía incautó 33 plantas de cannabis y armas en Confluencia

Este jueves, personal de la Comisaría 19° junto a la Oficina de Investigaciones Zona Sur Este llevó a cabo un allanamiento en una casa de Neuquén capital. La diligencia se originó a partir de una denuncia por un delito de instancia privada, lo que dio inicio a una serie de tareas de investigación y trabajo de campo.

El Departamento Antinarcóticos intervino al encontrarse 33 plantas de cannabis sativa de gran tamaño en el lugar. Además, secuestraron un rifle de aire comprimido calibre 5.5, otro calibre 22 y más de cien municiones calibre 22.

No trascendieron detalles de la denuncia por tratarse de un delito de instancia privada.

Tras el allanamiento, un hombre mayor de edad fue demorado. Quedó a disposición de la Justicia para la continuidad de las actuaciones.

Allanamiento en Zapala

En el marco de la Desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo en la provincia de Neuquén, la División Antinarcóticos Zapala realizó el jueves 7 de agosto, un operativo que se concretó con la participación de ocho efectivos de la División Antinarcóticos Zapala, dos móviles policiales y la colaboración de la Comisaría N°48 de Zapala.

Como resultado, detuvieron a un hombre que fue trasladado a la unidad investigativa para las diligencias de rigor. Posteriormente, fue notificado de su libertad supeditada a la causa y quedó a disposición del magistrado interviniente.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró: