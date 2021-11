Cancio: "Para mantenerse hay que trabajar muy duro"

Si bien aún resta disputarse el Rally de Concepción del Uruguay, Alejandro Cancio coronó un gran 2021 el pasado fin de semana en Catamarca, al consagrarse campeón argentino.

Un título obtenido en forma contundente por el piloto de la comarca Plaza Huincul - Cutral Có. Cancio comenzó el año con una victoria en Cruz del Eje I. No pudo repetir en Cruz del Eje II, dónde sumó su único abandono del año y luego cosechó dos segundos puestos consecutivos, en Pagos del Tuyú y en el Rally de Córdoba.

Luego de eso, comenzó la racha que lo llevó a consagrarse campeón de manera anticipada. Ganó en Catamarca, en Tucumán, la Vuelta de la Manzana, y ahora en Catamarca II.

En Catamarca, obtuvo otra victoria notable: aventajó por 50s1 al segundo, Gerónimo Padilla. Y en su clase, le sacó 1m23s3 al segundo, Juan Carlos Alonso.

Todo esto, al frente del CB Tech Rally By Skoda, un equipo satélite del equipo con el que compitió en el Rally Móbil chileno.

Tan importante fue el dominio de Cancio que logró coronarse campeón cuando aún resta llevarse a cabo el rally de Concepción del Uruguay. Cancio tiene 437,5 puntos y es escoltado por Juan Carlos Alonso con 303. Más atrás quedaron Jorge Martínez (162), Fernando Alvarez Castellano (131) y Marcos Ligato (130). Un dominio contundente, carrera a carrera, y por ende, en la tabla de posiciones.

Tras la consagración, Cancio dialogó con Grito Sagrado, el programa deportivo de AM 550 y de Canal 24/7. "Ha sido un año muy bueno para nosotros. No se podía programar mucho, pero los tres autos de la estructura anduvieron muy bien, eso me da mucho orgullo porque la estrucutra es nueva", comenzó apuntando en relación a la estructura que encabeza, el ya mencionado CB Tech Rally By Skoda.

"En lo personal fue muy bueno este año, hemos ganado carreras muy interesantes (como la Vuelta de la Manzana), contra pilotos como Ligato, Alonso y Martínez. Siento que estoy pasando un muy buen momento en lo deportivo. Si bien el auto es bueno, se ha trabajado muchísimo para ser competitivos. Eso nos permitió festejar por anticipado".

Para cerrar, y lejos de dormirse en los laureles, comentó: "Ya estoy pensando en el 2022, que va a ser igual de bueno que este".

Mirá el video con las declaraciones del campeón Alejandro Cancio:

