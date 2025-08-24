La contundente respuesta de Pampita cuando le consultaron por una infidelidad

En plena reconciliación con Martín Pepa, Pampita volvió a estar bajo la lupa mediática. Y aunque se mostró radiante junto al polista, una pregunta incómoda terminó robándose la escena. Es que le hicieron una pregunta incómoda que reavivó la polémica por sus romances fallidos en el pasado: ¿estaría dispuesta a perdonar otra infidelidad?

Con su sonrisa característica, Pampita habló del presente sentimental que atraviesa tras retomar la relación con Pepa. “Había mucho amor y muchas cosas para seguir intentando”, explicó sobre el motivo que los llevó a darse otra oportunidad. En esa misma línea, desmintió rumores de terceros durante su etapa soltera: “Todo lo que dijeron después se dieron cuenta que era mentira”.

Sin embargo, la entrevista cambió de tono cuando le lanzaron la pregunta filosa. Sin rodeos, la conductora contestó: “Yo a esta altura de la vida, no perdono más infidelidades”. Aunque el gesto de incomodidad fue evidente, supo mantener la calma y continuó respondiendo con serenidad, marcando un límite claro respecto a su vida privada.

Más enamorada que nunca, Pampita remarcó también lo que espera de su pareja en esta nueva etapa: “Estoy en una etapa de la vida en el que si estoy con una persona, quiero ser lo más importante”. Así, dejó en claro que la confianza y el respeto son hoy pilares innegociables para ella.

Los cronistas intentaron vincular sus palabras con su pasado junto a Benjamín Vicuña o Roberto García Moritán, pero Pampita eligió no mirar atrás. Prefirió hablar del presente y del futuro con Pepa, resaltando que la reconciliación fue una decisión pensada y no un impulso pasajero.

De este modo, la modelo volvió a demostrar su habilidad para salir airosa en medio de preguntas incómodas. Con una frase contundente, dejó un mensaje que no pasó desapercibido: “No perdono más infidelidades”. Un límite definitivo que marca cómo encara esta nueva etapa en el amor.