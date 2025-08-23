Con nuevo entrenador y sin margen de error, Deportivo Rincón será local de Kimberley

Luego de una semana compleja, donde los directivos determinaron la salida del director técnico Duilio Botella, por malos resultados y marcadas diferencias con jugadores y la cúpula directiva, Deportivo Rincón será local este domingo desde las 15 de Kimberley de Mar del Plata, en el marco de la sexta fecha de la Zona 1 de la Fase Campeonato -uno de los dos Nonagonales- del Torneo Federal A 2025.

El cotejo se jugará desde las 15 en el césped sintético del predio de Ciudad Deportiva en Rincón de los Sauces y se irradiará por las emisoras de la corporación AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la Central Informativa a cargo de Pablo Chagumil, la operación técnica de José Ramón Paredes y el respaldo del equipo deportivo de Grito Sagrado.

Hace siete días El León cayó en Monte Maíz, ante Argentino por 1 a 0, partido que tuvo que afrontar por más de una hora con un hombre menos, por la injusta expulsión del cordobés Germán Cervera, que deberá purgar una fecha de suspensión. Su rival viene último con una sola unidad y de cumplir su fecha libre. En su último duelo disputado cayó en La Feliz también ante los del sudeste de Córdoba.

El pampeano Cristian Rubiano, que viene de ser muy cuestionado por su floja labor en el partido que empataron Cipolletti y Villa Mitre de Bahía Blanca hace siete días en La Visera, será el arbitro principal del encuentro, que estará acompañado por los asistentes serán Danilo Viola y Rodrigo Moreno, mientras que Emanuel Leguizamón será el cuatro árbitro.

Los de LiFuNe, están sextos con cinco unidades, a sabiendas que deben ganar por los menos los dos partidos que le restan de local y rescatar algo en la última salida, dentro de catorce días a Bahía Blanca para medirse con Villa Mitre. No hay margen de error, para los que ahora orienta el mendocino Pablo Castro, si quieren acceder a meterse entre los cuatro que irán por el primer ascenso a la Primera Nacional 2026 o el quinto lugar que te permite jugar la Copa Argentina del año venidero, uno de los objetivos planteados antes de arrancar la competencia.