El inesperado clima en el divorcio de Nico Vázquez y Gimena Accardi: “Nunca vi algo igual”

El final del matrimonio de Nico Vázquez y Gimena Accardi sigue dando que hablar en el mundo del espectáculo. Tras casi dos décadas juntos, los actores firmaron el divorcio en un trámite que, lejos de los conflictos que suelen verse en este tipo de procesos, estuvo marcado por la calma y el respeto. Tanto es así que uno de los presentes aseguró sorprendido: “Nunca vi algo igual”.

La separación sorprendió a todos porque la pareja había atravesado momentos de enorme dolor y siempre se mostró unida. Desde la pérdida de Santiago Vázquez, hermano menor de Nico, hasta el trágico derrumbe del edificio en Miami en 2021, todo indicaba que el vínculo estaba blindado frente a cualquier adversidad. Por eso, cuando en julio confirmaron que la relación había llegado a su fin, el impacto fue inmediato.

Días atrás, Gimena Accardi admitió públicamente que una infidelidad de su parte fue el detonante. Con tono autocrítico, reconoció su error y aclaró que ese episodio terminó por quebrar un lazo que ya venía resquebrajado. Lo que sorprendió es que, aun en medio de esa confesión, tanto ella como Nico eligieron mantener un trato cordial y sin escándalos.

Según trascendió, ambos se presentaron juntos en el estudio jurídico para firmar los papeles. Allí se respiraba un ambiente tan sereno que hasta el propio abogado no dudó en remarcarlo. Nada de gritos ni reproches: primaron la madurez y la intención de cerrar el ciclo de la mejor manera posible.

En cuanto a lo patrimonial, Yanina Latorre adelantó que no habría batalla judicial por los bienes, y efectivamente así fue. El acuerdo contempla que la actriz se quede con la vivienda familiar en un barrio privado de Zona Norte, mientras que Nico se mudará a un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, más cerca de los teatros donde concentra su actividad laboral.

Este desenlace muestra una faceta distinta de lo que suelen ser los divorcios mediáticos. Aunque el amor de pareja se apagó, ambos decidieron priorizar la historia compartida y el cariño que aún existe. De esta manera, Nico Vázquez y Gimena Accardi marcan un camino diferente: el de separarse en paz, sin resentimientos y cuidando el recuerdo de lo que construyeron durante casi veinte años.