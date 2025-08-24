Rodrigo Lussich expuso la mala onda que hay en Telefe entre los conductores nuevos y los históricos

Las tensiones internas dentro de Telefe quedaron expuestas nuevamente y esta vez fue Rodrigo Lussich quien sacó a la luz lo que muchos sospechaban: la relación entre los conductores históricos del canal y las figuras que desembarcaron en los últimos años no atraviesa su mejor momento.

En Intrusos, el periodista explicó que la elección de algunas caras jóvenes para ocupar roles destacados generó ruido en los pasillos del canal. Entre los ejemplos que mencionó figuran la designación de Lucila “La Tora” Villar para cubrir el Mundial de Clubes en Estados Unidos y el desembarco de Nicolás Occhiato al frente de La Voz Argentina.

Según Rodrigo Lussich, la percepción generalizada entre los “históricos” es que se privilegia a los nuevos en detrimento de quienes llevan años al aire. “A los conductores históricos les jode el favoritismo por personas como Occhiato, Momi Giardina, Sofi Martínez, La Tora y todos esos que van y vienen”, lanzó el periodista, generando inmediato debate en el estudio.

Adrián Pallares se sumó a la charla y aportó un dato fuerte: “Hay dos talentos muy importantes de Telefe que están pensando seriamente en dejar el canal”. Y remarcó que la molestia se intensificó a raíz de los proyectos que le asignaron a Sofi Martínez, quien además de relatar eventos deportivos ahora se prepara para sumarse a MasterChef.

Los periodistas señalaron también que la figura de Occhiato divide aguas dentro de la emisora. Si bien desde la dirección lo respaldan por completo, no todos sus compañeros celebran su llegada. “Ellos no lo van a decir públicamente, pero son todos los que trabajan hace muchos años y sienten que le pusieron el cuerpo en las difíciles, y vinieron ellos…”, detalló Pallares.

El comentario que más risas y polémica generó fue sobre la participación de Momi Giardina en un evento en China: “¡Lo de Momi en China les cayó para el orto! Hay varias que están hace mucho y dicen ‘¡A mí no me llevan ni a Berazategui!’”, remató el conductor, ilustrando la bronca que circula puertas adentro.

De esta manera, el programa destapó un tema que el canal evita mostrar: la puja entre quienes defienden su trayectoria de años y los nuevos talentos que llegan con el respaldo de la producción. Una interna que, según todo indica, recién empieza a mostrarse.