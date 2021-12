Tevez, el presente de Boca y las bombas contra Riquelme

Mientras todavía no define qué será de su futuro, Carlos Tevez habló sobre el presente de Boca tras la consagración en la Copa Argentina en el final de un semestre algo caótico y le dejó un mensaje a Juan Román Riquelme y la actual dirigencia Xeneize.

"Hay que ver qué se quiere para el club, porque lamentablemente Román ya no entra más a la cancha. Puede llevar un montón de cosas, pero no entra más a la cancha. Los que entran, ganan partidos y campeonatos, son los jugadores. Ya ni la camiseta, a veces es peor... Casi siempre te juegan a muerte", soltó Carlitos en TyC Sports.

Además, elogió a Battaglia y no dudó en asegurar que tras haber logrado los objetivos, debería renovar su contrato y seguir siendo el entrenador de Boca: "Tiene que seguir: ganó la Copa Argentina y clasificó a la Copa Libertadores, era el objetivo".

Y sobre sus primeros meses al mando del equipo, opinó: "Los primeros partidos con Seba (Battaglia), Boca tenía una idea y sabía a qué jugaba. Después a medida que fue rotando y buscando un equipo, eso se fue diluyendo pero yo creo que con una idea clara que Seba tiene, que la verdad lo felicito porque sacó el equipo adelante, creo que hay que confiar en él porque está llevando a Boca por el buen camino".

Sobre los problemas con Villa, Cardona, Zambrano dijo: “Un poco a la gente de Boca lo que le molesta es eso (los problemas). Además del juego, que yo hablo con los hinchas, es que todos los días quilombo. Me preguntan qué pasa y yo digo que no sé, no estoy ahí adentro. No tengo relación con la gente que está en el club. Todos los días pasa algo".

Con respecto al episodio del micro, en el que Riquelme hizo bajar al plantel completo para “charlar” luego de una dura derrota en La Bombonera: "Si yo estaba, no bajaba del micro. Eso estaba claro. Si ya estábamos en el micro, si yo estaba le decía que venga él y nos felicite arriba del micro. Que era lo más correcto, ¿por qué nosotros teníamos que bajar todos? Los jugadores por ahí bajaron y listo. No sé qué pasó dentro del vestuario. Si yo estaba en ese momento no bajaba. Encima con la calentura de haber perdido un partido...”.