Pasaron nada menos que 120 días para que finalmente Boca vuelva a la victoria. Fue 3-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio Malvinas Argentinas, cortando una racha de histórica de 12 encuentros sin ganar y cosechando su primer éxito en el Torneo Clausura. Los tantos de la goleada fueron de Ezequiel Centurión en contra, Exequiel Zeballos y Alan Velasco. Además el Xeneize retornó a zona de clasificación para la Copa Libertadores en la tabla anual.

Después de un primer tiempo de menor a mayor, el Xeneize encontró la ventaja con un guiño de la suerte que terminó en gol en contra de Centurión. A pesar de haber sobrevivido a la chance más clara de Independiente Rivadavia que tuvo un fallo de Agustín Marchesín seguido de una salvada in extremis de Marco Pellegrino frente a un tiro de Fabricio Sartori, en la segunda parte los de Miguel Ángel Russo establecieron el control del encuentro.

Boca rompió la racha negativa en su visita a Independiente Rivadavia. (Foto: Diario UNO)

A pesar de que el local manejó la pelota, nunca llevó peligro frente a un Xeneize más ordenado y que, con espacios y los ingresos de Zeballos y Velasco, que iban a definir el duelo sobre el final con sus goles, logró darle forma a su primera victoria del torneo que cortó lo que venía siendo un verdadero infierno futbolístico. Goleada aliviadora de Boca, que además corta la marca negativa de Russo sin ganar en el club (llevaba 10 encuentros entre su ciclo anterior y el actual), le da aire a un DT cuestionado y mete al equipo en zona de Repechaje a la Libertadores 2026 por la Tabla Anual.

Independiente Rivadavia 0-3 Boca, los goles

Tras la segunda jugada de un córner en donde Boca lo tuvo con Marco Pellegrino, el que capturó el rebote fue Leandro Paredes. El volante metió un centro, la pelota se desvió y terminó complicando al arquero cipoleño Ezequiel Centurión, que terminó involuntariamente metiendo la pelota contra su propio arco.

Ya sobre el final del cotejo, el arco se abrió para el Xeneize. El chileno Williams Alarcón tomó una pelota en el mediocampo y puso una gran habilitación a espaldas de la defensa local a Zeballos, que fue más rápido que los defensores y la cruzó ante la salida de Centurión para comenzar a liquidar el pleito.

Sólo dos minutos después, llegó el tanto que transformó la tan ansiada victoria en goleada. Milton Giménez condujo un contraataque y la cedió a la izquierda para un Alan Velasco que se acomodó para rematar de zurda y sacó un tiro ante el que Centurión no tuvo la mejor respuesta. La pelota se fue metiendo despacio en el arco para transformarse en el definitivo 3-0 y el desahogo de un Boca que finalmente le puso fin a sus días sin encontrar los tres puntos.

Pellegrino evitó el empate

Justo antes del descanso, Independiente Rivadavia tuvo la jugada más peligrosa del primer tiempo y estuvo a punto de igualar. Un error de Agustín Marchesín al cortar un centro le dejó el balón picando a Fabricio Sartori, quien remató con el arco vacío pero se encontró con una providencial salvada de Pellegrino, que la despejó en la línea de gol evitando el 1-1.

Formaciones

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Thomas Ortega; Sebastián Villa y Fabricio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Palacios vuelve al once

En una nueva maniobra de Miguel Ángel Russo, el chileno volverá a ser titular después de sus problemas en la rodilla y las polémicas por episodios de indisciplina, ganándole la pulseada a Alan Velasco. Su último partido había sido el 1-1 ante Unión en La Bombonera, en el que estuvo desde el inicio y salió al minuto 66. Otro de los que retorna al once es Lautaro Di Lollo, que finalmente será el primer central en Mendoza por encima de Nicolás Figal, que fue probado durante la semana y asomaba como titular.

La previa

Para Miguel Ángel Russo puede ser un juego bisagra considerando que tiene que sumar no solo en puntos, sino también en lo futbolístico y anímico. Para la visita a la Lepra mendocina, habrá cambio de esquema y algunas modificaciones de posición de los futbolistas respecto del duelo ante Racing. Figal volvería como central, lo que mandaría a Battaglia pasará al mediocampo junto a Paredes. Sin Malcom Braida, que esperará en el banco, Velasco y Aguirre jugarán por los costados intentando abastecer a la dupla uruguaya conformada por Cavani y Merentiel, que volverán a ser titulares.

Por el lado de Independiente Rivadavia, acumula cuatro unidades y llega de caer ante Estudiantes en La Plata por 2-1. El elenco de Alfredo Berti tendrá como gran carta ofensiva a Sebastián Villa, el ex Boca que se reencontrará con el club donde tuvo un paso con muchos conflictos fuera de la cancha.