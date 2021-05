Cuatro neuquinos convocados al selectivo juvenil

Se realizará del 19 al 22 de mayo en el Centro Nacional de alto Rendimiento en Buenos Aires el Último Selectivo Olímpico Nacional en el país con miras a Tokio 2020, al mismo tiempo se llevará a cabo un selectivo de control para los juveniles y cadetes de todo el país donde estarán Felipe Lores de YPF, Renata Flores, Julieta Peralta, Pablo Duarte de Alta Barda.

Los cuatro neuquinos que dirán presente al selectivo con miras al sudamericano 2021 son del YPF Terra Felipe Lores quien estará compitiendo en sus especialidades 100 y 200 espalda. Más tres de Alta Barda; Renata Flores en 100 mariposas, Julieta Peralta en 800 libres y Pablo Duarte en 1500 libres.

Por protocolo, se irá desarrollando por turnos, no permitirá público en el natatorio y no hay premiación. Los nadadores solo competirán en las pruebas que están convocados respetando el orden de pruebas del último Campeonato Sudamericano Absoluto, solo en eventos individuales del programa olímpico, y no será un evento por puntaje de clubes, ni tampoco puntaje individual.

Las pruebas para las categorías cadetes (Renata Flores y Julieta Peralta) y juveniles (Felipe Lores y Pablo Duarte) servirá para que los seleccionadores tengan un chequeo para alguna posibilidad de integrar futuros seleccionados nacionales.

Mirá la nota con Felipe Lores en Grito Sagrado- lunes a viernes de 18 a 20hs por CN24/7 y AM550