Scaloni prepara el equipo para enfrentar a Chile

A pesar de atravesar una semana bastante convulsionada por la noticia del cambio de sede para la Copa América, Lionel Scaloni ya piensa en el duelo frente a Chile de mañana. Si bien no hay un once confirmado, según los últimos entrenamientos todo indica que el entrenador argentino tiene definido en su cabeza la mayoría de los que iniciarán el encuentro en Santiago del Estero.

Una de las principales dudas es quién ocupará el lugar en el arco. La pelea es muy pareja y se da entre dos grandes arqueros: Franco Armani, de River, y Emiliano Martínez, guardameta del Aston Villa de Inglaterra. A pesar de que el arquero de River viene siendo el elegido del DT desde hace un tiempo, hay una chance de que ‘Dibu’ Martínez pueda tener su oportunidad para defender el arco.

Con respecto a quien tiene que ocupar el arco argentino, el que declaró algo muy interesante fue Marcelo Barovero diciendo que:

“El arquero debe ser Armani, la exigencia que tenés en los equipos grandes de Argentina es incomparable a todas las demás y no se mide con la misma vara. En las ligas europeas los mejores rivales te tocan una o dos veces al año”.

En cuanto al resto de los futbolistas que se perfilan a ser titulares, en la práctica de ayer el entrenador probó algunas variantes y paró un equipo compuesto por: Dibu Martínez; Molina Lucero, Cristian Romero, Martínez Quarta, Tagliafico; De Paul, Paredes, Ocampos; Messi, Lautaro Martínez y Di María.

De todas maneras ese no sería el once titular para enfrentar a ‘La Roja’, porque en el caso del lateral derecho, es Juan Foyth (reciente campeón de la Europa League) el que se impone para ocupar el puesto. Por otro lado, la dupla de defensores centrales que el DT tiene en mente son dos ex River: Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella. El lateral izquierdo lo ocuparía Tagliafico y el mediocampo y la delantera sería con los que probó en la práctica del martes.