Schwartzman avanzó a tercera ronda

De a poco Diego Schwartzman va encontrando ritmo y juego en este Roland Garros 2021. El argentino se impuso en tres sets ante el esloveno Aljaz Bedene (56° en el ranking ATP) y ahora se medirá con el alemán Philipp Kohlschreiber en la tercera ronda del certamen

El Peque no tuvo mayores dificultades contra Bedene, que venía de dejar en el camino al local Adrian Mannarino y llegaba con confianza a esta cita. La mejor raqueta argentina del circuito, de temporada un tanto irregular, no dejó sets en el camino con un contundente 6-3, 6-2 y 6-4 con el que emuló su actuación en el debut contra el taiwanés Yen-Hsun Lu. El esloveno acusó algún dolor en su hombro derecho en el primer parcial que probablemente haya atentado contra su performance.