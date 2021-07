Antonino García largará adelante en su serie

En el autódromo de Concordia, Antonino García hizo un buen trabajo y obtuvo el sexto lugar en la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional. Con un tiempo de 1:48.641, quedó a 628 milésimas del poleman Mariano Werner y mañana largará segundo en la tercera serie pactada para las 10.30 de la mañana del domingo. Por su parte, José Manuel Urcera, que no entrenó, quedó 28vo, a 2s158 de Werner.

Con el Vento del Alifraco Sport, Mariano Werner dominó las acciones de la clasificación de la 6ta fecha del año de la Clase 3. Se apoderó de la pole position al marcar el mejor registro de la tarde del sábado.

El piloto entrerriano cronometró 1s48m013 para quedarse con lo mejor de la tarde con el Volkswagen Vento que alista el Alifraco Sport. Leonel Pernía (Ford Focus) se ubicó segundo, a 478 milésimas. Germán Todino (Toyota Corolla) cerró en la tercera colocación. Gastón Iansa, Jonatan Castellano, el ya mencionado García, Facundo Chapur, Julián Santero, Jerónimo Teti y Leandro Carducci completaron las principales posiciones.

Párrafo aparte respecto a lo sucedido con José Manuel Urcera. El piloto rionegrino, en principio, no iba a participar de la jornada del sábado, ya que no habría completado los días de aislamiento al regresar al país tras unos días de vacaciones en Miami (Estados Unidos) con la mediática Nicole Neumann. A raíz de esta situación, no pudo participar de los entrenamientos. Finalmente, logró certificar estar en regla (habría intervenido el Ministerio de Ciudadanía de la Provincia del Neuquén), y participó de la clasificación bajo la modalidad de “burbuja”. El piloto, fue hisopado al arribar al autódromo y obtuvo un magro puesto 28 en la clasificación. Cabe destacar que Urcera tiene una relación de amistad con Emanuel Moriatis, el presidente de la categoría.

La actividad de la Clase 3 continuará en la mañana del domingo, con las series. A las 13.30 llegará el momento de la sexta final de la temporada.