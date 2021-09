El Handball neuquino con grandes desafíos por delante

Un cierre de 2021 a pura competencia para el balonmano neuquino, culminó este fin de semana el torneo apertura "Juan Carlos Muñoz" y ahora se vienen los Juegos Nacionales de Araucanía donde el handball hará su debut oficial en la competencia, en lo que será su retorno a la provincia luego de varios años sin ser local.

El torneo domestico tuvo un gran arranque, pero los dos meses de restricciones lo frenó y otra vez debió arrancar casi de cero para una actividad que tuvo un 2020 nulo. Aun así la FeNeuBal culminó cumpliendo con el calendario y ahora ya tiene el clausura en miras y el gran objetivo: Los juegos de la Araucanía.

Julián Huarquilaf se volvió un referente dentro de la actividad, DT en Alta Barda donde logró el campeonato en varias ramas, y a cargo del seleccionado femenino neuquino que mira el debut de los juegos “fue algo que nos sorprendió porque anhelábamos estar en esta competencia, si bien competimos en nacionales, no es lo mismo estar con la gente solo de handball que con todos los deportes. Si bien este año está dividido por deportes, volverá como antes y será una gran experiencia”.

“Estábamos con esta camada de jugadoras entrenando desde el 2020 por el torneo Nacional, cuando nos enteramos que entrabamos en Araucanía fue un envión anímico muy grande considerando por todo lo que pasó en el año y ahora competir es importante “dijo en relación al armado del equipo.

La idea es llegar con 18 entrenamientos a los juegos, “El nerviosismo de participar en este competencia, tenemos esas ganas de ver de qué se trata, sabemos que es especial y queremos que llegue ya, ser local es un plus. Hace mucho que no pasas, desde el 2011 que no jugamos en la provincia".

MIRÁ LA NOTA COMPLETA DE GRITO SAGRADO:

Por otro lado, Alta Barda hizo como club una gran participación en el torneo neuquino, campeón en cadetes y juveniles femenino. “se pudo terminar, un poco desordenado por el tema de la pandemia, pero se pudo jugar gran cantidad de partidos que era lo importante. Con todo lo que pasó, terminar era lo importante. Costó primero consolidar grupos, ahora para el clausura vamos a estar mejor armados”.

Neuquén será sede del debut del deporte en los juegos de la Araucanía, producto de la pandemia, este año se dividirán en provincia las disciplinas tocándole al balonmano acá. El 22 de Octubre, una semana antes del inicio del torneo será presentación de la lista oficial.