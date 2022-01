Arranca la décima edición de la Neuquén Cup

Desde hoy viernes y hasta el sábado 29, se disputará la décima edición de la Neuquén Cup, torneo infanto juvenil que reúne a clubes, escuelas barriales, municipales y del interior, en diferentes categorías y escenarios. En esta edición, la principal será 2009, donde estarán compitiendo Vélez, Lanús, Newells Old Boys De Rosario, Argentinos Junior e Independiente de Avellaneda.

Categorías desde la 2007 hasta la 2015, más Sub 15 y Sub 20 en femenino, un total de 11 categorías distribuidas en diferentes sedes, Don Bosco en Zapala, y el coloso del Ruca Quimey en Cutral Co serán las principales en el interior. En la capital neuquina; Maronese (Sede principal) Patagonia, Atlético Neuquén y Pacífico, más el complejo área 22 de Cipolletti.

Como cada año, son varios los clubes de AFA que se suman al torneo que cumple una década. En esta oportunidad dirán presente en la categoría principal (2009) Vélez Sarsfield, Lanús, Newells Old Boys De Rosario, Argentinos Junior, e Independiente de Avellaneda, todos con una o varias participaciones en ediciones anteriores.

El bichito de la paternal fue el último campeón en el 2020 (No hubo edición en el 2021) ganándole la final al sorprendente Don Bosco de Zapala, en aquella oportunidad la categoría principal fue la 2007. En el tercer lugar quedó Newells, quien se impuso a Petrolero. En la copa de plata, Independiente superó a de 10 Fc de Bs As.

Los cotejos arrancarán en cada escenario a partir de las 15hs y se extenderán hasta horas nocturnas. Durante todo el fin de semana se jugarán fases de grupos en diferentes sedes, luego vendrán play off tanto para copa de oro como de plata, llegando a las finales del sábado 28 en Maronese.