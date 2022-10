Cipolletti se puede salvar del descenso sin jugar

Increíble, pero cierto. Tras el empate ante Independiente de Chivilcoy en el cotejo que se reanudó y se completó en La Visera, que fuera suspendido el pasado 3 de septiembre por incidentes entre la barra brava y la policía, quedó determinado que Cipolletti se quedará un año más en el Federal A, si se dan algunos resultados en la fecha que se jugará entre domingo y lunes, donde Cipolletti recién se presentará el miércoles 12 en San Luis ante Juventud Unida Universitario.

La igualdad ante los bonaerenses catapultó a Cipolletti a sumarse al grupo que tienen 34 puntos, se emparejó con Ferro Carril Oeste de General Pico, Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan) y Liniers de Bahía Blanca, ahora aventaja por tres puntos a Huracán Las Heras que tiene 31 unidades, supera por 4 a Desamparados de San Juan que sumó 30 y por 5 a Camioneros que alcanzó los 29, a dos fechas del final Desamparados y Camioneros estarían perdiendo la categoría.

El punto que obtuvo Cipolletti obliga a los equipos que se encuentran debajo del equipo del alto valle, a afrontar sus compromisos casi sin margen de error.

La organización del 35ª Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries a realizarse en San Luis del 8 al 10, las casi 150.000 mujeres que se estima llegarán a la provincia puntana, fue el motivo de la postergación del partido para el miércoles 12, debido a que desde hace un tiempo no hay posibilidad de conseguir hotel ni en la capital ni en las poblaciones cercanas. La policía se abocará de lleno a la seguridad del encuentro y no brindará servicios ni a espectáculos deportivos, ni culturales, no sociales, por eso Juventud Unida Universitario ante Cipolletti se jugará el miércoles 12 a las 16 en el estadio Mario Sebastián Diez.

Esta claro, que si los equipos que se ubican en los dos últimos lugares no suman puntos, serán ellos los que pierdan el lugar en la categoría. Y los compromisos no son para nada fáciles para ambos conjuntos involucrados.

Desamparados visitará a Liniers de Bahía Blanca, el domingo a las 20.30 en el estadio Alejandro Pérez de la avenida Alem al 1100. Los Chivos tienen los mismos puntos que Cipolletti y de vencer al equipo "Puyutano" (como se lo conoce a Desamparados) significará que los rionegrinos se queden en la divisional, ya que los patagónicos los superarían por 4 unidades, cuando quedará una fecha, tres puntos en juego.

Tampoco la tiene fácil Camioneros, que el lunes a las 15.30 visitará a Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi en el Guillermo Trama, el equipo del gremio casi no ganó nunca de visitante y atraviesa una crisis deportiva que lo llevó a ser el equipo más complicado para mantener su lugar en la tercera categoría del fútbol argentino; si los de Esteban Echeverría pierden o empatan ya no podrán alcanzar al equipo que desde hace un par de días orienta Bruno Gorer..

Domingo y lunes será día de radio, de streaming para otros, de páginas web para muchos, siguiendo minuto a minuto lo que pase en Bahía y en las cercanías de Mar del Plata.

En un certamen para el olvido para Cipolletti, y donde salvo Olimpo de Bahía Blanca fue superior a todos, el nivel del resto determinó que fuera uno de los más flojos de los últimos años y en contrapartida de los más parejos.

El empate le sirvió a los rionegrinos, y sabe que sin depender de si mismo puede arrancar con una sonrisa la semana venidera y el viaje a San Luis.