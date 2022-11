Lo Celso expresó su dolor y la Scaloneta lo bancó

La "Scaloneta" no es sólo un equipo dentro de la cancha, sino que afuera también. Así lo demostraron una vez más, tras el comunicado de Giovani Lo Celso tras días muy difíciles al enterarse que se perdería el mundial de Qatar 2022. El dolor del mediocampista fue sentido para los demás jugadores de la selección, que rápidamente le respondieron para darle su cariño.



Tras la noticia de la pérdida de una pieza clave del seleccionado nacional, todo el país comenzó a enviarles mensajes de apoyo a Lo Celso que hoy decidió romper el silencio. Tras un emotivo posteo agradeció el cariño de la gente:



"La verdad que fueron días muy duros y tristes para mi. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles, pero no hubo forma. Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño recibidos durante estos días"