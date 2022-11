Conflu busca hacer historia en la Copa Federal

Inicia la etapa final de la Copa Federal femenina y el Club Confluencia de Neuquén es uno de los equipos animadores de la instancia nacional. Este miércoles a partir de las 11 de la mañana en el predio de Ezeiza, se enfrentará a San Lorenzo de Almagro por los octavos de final.

Instancia histórica para el fútbol femenino de Neuquén, en la segunda edición de la Copa Federal, Confluencia de Neuquén llega por primera vez al cuadro principal representando a la Patagonia, y buscara dar el golpe en Buenos Aires frente a uno de los mejores equipos de primera división.

A partir de las 11 am, en el predio de Ezeiza, se medirá con San Lorenzo de Almagro, quintas en el último torneo de primera división que quedó en manos de Boca. Además de estar dentro del top 5, mantienen la base del elenco campeón del clausura del 2021.

Por el lado de las Vino tinto, las credenciales hablan si solas: Ganaron la instancia patagónica en Bariloche, goleando a las locales Luna Park, y superando en la final a JJ Moreno de puerto Madryn, en el torneo local están en semifinales de Copa Neuquén, cuartos de Integración, ganaron de punta a punta el Oficial B de LIFUNE y no conocer la derrota dentro de la provincia desde abril del 2021.

El plantel neuquino está dirigido por Claudio Castillo y Roberto Cofré, y tiene entre sus filas a Lujan Flores, Jennifer Cárdenas, Soledad Gamboa, Carolina Cayul, Daniela Kippes, Tamara Corro, Ximena Guzman, María Muñoz, Mirta Carinao, Mailen Ponce, Karina De Ferrari, Miriam Vera, Ornella Olave, Brenda Troncoso, Cecilia Bartoloni, Alaniz Ranquehue, Leila Medrano, Erika Vargas, Cárdenas Sharon, Katherine Cárdenas, Graciela Navarrete, Natalia Gil, Jazmín Jara.

La Competencia inicia en su totalidad el miércoles con los 8 cotejos de los octavos de final, además de Confluencia vs San Lorenzo, se enfrentarán en el mismo horario Racing vs Belgrano de Córdoba, Lanús vs Las Malvinas de La Plata, y Huracán ante San José de mar del Plata .

Por la tarde 15hs será el turno de River vs Guaraní Antonio Franco, Boca se medirá con Las Pumas de Mendoza, Rosario Central vs San Martín de Tucumán, y las campeonas defensora del título, UAI Urquiza vs Defensores de Constitución (Entre Ríos)